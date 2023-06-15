закрыть
15 июня 2023, четверг, 11:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В оккупированном Донецке после взрыва вспыхнул мощный пожар

  • 15.06.2023, 10:58
  • 1,700
В оккупированном Донецке после взрыва вспыхнул мощный пожар

Над городом поднялся черный столб дыма.

В оккупированном Донецке утром 15 июня прогремел взрыв. В городе вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По словам местных жителей, взрыв прогремел в Ленинском районе оккупированного города. Над Донецком заметили черный столб дыма. Причина взрыва и пожара пока неизвестна.

Пропагандистские Telelgram-каналы заявляют, что якобы в районе Донецка и Макеевки сработала ПВО.

При этом так называемый «глава» оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин утверждает, что сегодня утром на улице Солнечногорской Ленинского района якобы зафиксирован бытовой пожар в не эксплуатируемом здании.

Ситуация в Донецке

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Донецке участились взрывы. Россияне обвиняют Украину в обстрелах мирного населения.

При этом Украина отмечает, что не атакует гражданских, а только уничтожает российских оккупантов. Так, недавно Генштаб ВСУ сообщил, что защитники ударили по сосредоточению подразделения «Ахмат» в оккупированном Донецке. По предварительным данным, уничтожены 56 «кадыровцев».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тихановская заметает мусор под ковер
Тихановская заметает мусор под ковер Наталья Радина
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников
Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип
Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса