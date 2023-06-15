В оккупированном Донецке после взрыва вспыхнул мощный пожар
- 15.06.2023, 10:58
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Над городом поднялся черный столб дыма.
В оккупированном Донецке утром 15 июня прогремел взрыв. В городе вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По словам местных жителей, взрыв прогремел в Ленинском районе оккупированного города. Над Донецком заметили черный столб дыма. Причина взрыва и пожара пока неизвестна.
Пропагандистские Telelgram-каналы заявляют, что якобы в районе Донецка и Макеевки сработала ПВО.
При этом так называемый «глава» оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин утверждает, что сегодня утром на улице Солнечногорской Ленинского района якобы зафиксирован бытовой пожар в не эксплуатируемом здании.
Ситуация в Донецке
Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Донецке участились взрывы. Россияне обвиняют Украину в обстрелах мирного населения.
При этом Украина отмечает, что не атакует гражданских, а только уничтожает российских оккупантов. Так, недавно Генштаб ВСУ сообщил, что защитники ударили по сосредоточению подразделения «Ахмат» в оккупированном Донецке. По предварительным данным, уничтожены 56 «кадыровцев».