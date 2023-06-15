Басков и Лепс пообещали платить по миллиону за каждый подбитый танк Leopard

Басков и Лепс пообещали платить по миллиону за каждый подбитый танк Leopard2
- 15.06.2023, 11:17
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К инициативе присоединились другие российские певцы и пропагандисты.
На одном из мероприятий Петербургского международного экономического форума выступил певец Николай Басков и заявил, что готов выплатить миллион рублей за подбитый в Украине танк Leopard или Leopard-2.
Об этом сообщает Meduza.
К Баскову подключился еще один поддерживающий вторжение в Украину российский пропутинский исполнитель Григорий Лепс.
«Все, что мы можем сделать для нашей советской армии, простите, российской армии, мы будем делать от чистого сердца. Если мы можем спеть - мы там будем петь. Если мы можем сделать какое-то денежное вознаграждение нашим бойцам, мы это сделаем», - заявил Лепс.
Как сообщает «Фонтанка», к инициативе Баскова и Лепса также присоединились певец Юрий Антонов, певица Елена Север, владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев и телеведущая Юлия Барановская.