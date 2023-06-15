На чем теперь предлагают ездить белорусам? 15.06.2023, 11:18

Резкое сокращение поставок легковых автомобилей и рост цен на них обвалили белорусский авторынок.

По итогам 2022 года продажи новых авто в стране упали почти в три раза. Сейчас предложение понемногу восстанавливается за счет новых брендов. Office Life прошелся по салонам дилеров и рассказывает, как трансформировался наш авторынок.

По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в прошлом году количество моделей в свободной продаже в Беларуси колебалось возле отметки в 30 единиц. В мае 2023-го БАА отметила, что предложение начинает постепенно расти — количество легковых моделей на рынке увеличилось до 45.

Отчасти это произошло за счет выхода на рынок новых китайских производителей. Доля китайских авто в продажах за январь — май 2023-го оценивается БАА в 80%. Кроме того, некоторые дилеры смогли частично восстановить поставки из Европы или наладили ввоз новых машин по схеме так называемого параллельного импорта.

С седанами все плохо. Кроссоверы пока держатся

Но в целом ситуация с выбором новых автомобилей по-прежнему сложная. Особенно это заметно в самых популярных классах, которые в последние годы поставлялись с российских заводов. В первую очередь — седанов.

Например, если взять официальную статистику продаж БАА на конец 2021 года и сравнить количество моделей в классах В, С и D с их наличием в стране в июне 2023-го, то выяснится, что предложение сейчас составляет только 25−35% в зависимости от класса.

Еще хуже картина в малолитражном A-классе, премиальном Е и люксовом F. Там осталось в среднем от 15 до 20% модельного ряда. Причем в большинстве случаев такие машины массово не стоят на складах и в автосалонах, а ввозятся либо единично, либо вообще под заказ.

Пожалуй, лучше всего дела обстоят с кроссоверами и внедорожниками. Класс SUV и раньше был самым массовым — в «доковидные» годы на него приходилось около половины продаж. А сейчас он еще и самый насыщенный — количество доступных моделей здесь составляет от 40 до 50% к 2021 году в зависимости от ценового сегмента.

Такие машины чаще ввозятся по «параллельным схемам» или напрямую из европейских стран. Китайские производители пока в большинстве своем также продвигают на наш рынок класс SUV.

Старые дилеры переключились на Китай

Китайские автомобили постепенно занимают ниши, освободившиеся после прекращения поставок привычных для Беларуси брендов. Причем их количество на рынке стремительно увеличивается.

Явным лидером здесь остается Geely. Бренд в полной мере воспользовался своими козырями — собственным производством, а также кредитной поддержкой банков — и уже к марту нарастил рыночную долю до «неприличных» 72%. Стабильно продаются и хорошо известные потребителям Chery и Haval.

При этом в 2023 году едва ли не каждый месяц на рынок выходит новый китайский производитель. И, кстати, большинство из них представлены в автоцентрах старых дилеров, которые либо потеряли свой бренд из-за санкций, либо просто хотят расширить автомобильную линейку.

Например, поставщик Skoda (этот бренд запрещен к продаже в Беларуси уже более двух лет) «ФелОкт-сервис» теперь продает китайские FAW и JAC. Автоцентр «Атлант-М Боровая» также начал заниматься брендом JAC.

«Атлант-М Британия», специализирующийся на премиальных Jaguar и Land Rover, стал официальным представителем китайской премиальной марки EXEED. Наконец, уже в июне стало известно о приходе в Беларусь еще одного китайского бренда — Voyah. Им занимается официальный дилер Renault «Автопромсервис».

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