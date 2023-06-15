закрыть
15 июня 2023, четверг, 11:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Загадка Делимханова

  • Андрей Окунь
  • 15.06.2023, 11:24
  • 1,176
Загадка Делимханова
Адам Делимханов

Зачем Кадырову понадобилось выдавать «консервы» за свежее видео?

Рамзан Кадыров опубликовал видео, чтобы опровергнуть слухи об убийстве своего ближайшего соратника и родственника Адама Делимханова, но вышло так плохо, что лучше бы его пресс-служба и политические советники ограничились молчаливой фотографией. 

Ролик длиной 6 минут представляет из себя настоящий карнавал из кривой склейки и топорного монтажа, в котором кадр сменяется чуть ли не каждую секунду в лучших традициях индийского кино. В ролике Кадыров мимоходом опровергает слухи об убийстве Делимханова и говорит, что тот выполнял поручения главнокомандующего. Однако именно на этих моментах в кадре услужливо показывают только собеседников, а если лицо Кадырова и появляется на короткое мгновение, то можно заметить, что произносимый текст полностью не попадает под движения его губ и мимику.

Также карта, над которой корпеют чеченские силовики, замазана. Причем по внешнему окружению, позам и тому, как расположены участники этого военного совета, становится очевидно, что это та же самая карта, которую Кадыров публиковал ранее. Только тогда ее заблюрили не полностью, и военные обозреватели смогли определить, что «рабочая карта» Кадырова актуальна лишь на момент лета и начала осени 2022 года. 

В итоге мы имеем длинный ролик с наложенным поверх оригинального видеоряда куском звуковой дорожки, в которой Кадыров быстро говорит, что Делимханов в порядке. То есть с помощью монтажа и записи голоса Кадырова они попытались актуализировать видео, записанное год назад и, видимо, лежавшее в архивах пресс-службы. При этом сам Делимханов в кадре не говорит ничего, что хоть как-то соотносилось бы с современными событиями. Видимо, его голос дополнительно записать не получилось. И тут уж остается только гадать, почему не получилось и зачем Кадырову понадобилось выдавать консервы за свежее видео.

Андрей Окунь, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тихановская заметает мусор под ковер
Тихановская заметает мусор под ковер Наталья Радина
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников
Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип
Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса