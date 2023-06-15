Загадка Делимханова Андрей Окунь

15.06.2023, 11:24

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Адам Делимханов

Зачем Кадырову понадобилось выдавать «консервы» за свежее видео?

Рамзан Кадыров опубликовал видео, чтобы опровергнуть слухи об убийстве своего ближайшего соратника и родственника Адама Делимханова, но вышло так плохо, что лучше бы его пресс-служба и политические советники ограничились молчаливой фотографией.

Ролик длиной 6 минут представляет из себя настоящий карнавал из кривой склейки и топорного монтажа, в котором кадр сменяется чуть ли не каждую секунду в лучших традициях индийского кино. В ролике Кадыров мимоходом опровергает слухи об убийстве Делимханова и говорит, что тот выполнял поручения главнокомандующего. Однако именно на этих моментах в кадре услужливо показывают только собеседников, а если лицо Кадырова и появляется на короткое мгновение, то можно заметить, что произносимый текст полностью не попадает под движения его губ и мимику.

Также карта, над которой корпеют чеченские силовики, замазана. Причем по внешнему окружению, позам и тому, как расположены участники этого военного совета, становится очевидно, что это та же самая карта, которую Кадыров публиковал ранее. Только тогда ее заблюрили не полностью, и военные обозреватели смогли определить, что «рабочая карта» Кадырова актуальна лишь на момент лета и начала осени 2022 года.

В итоге мы имеем длинный ролик с наложенным поверх оригинального видеоряда куском звуковой дорожки, в которой Кадыров быстро говорит, что Делимханов в порядке. То есть с помощью монтажа и записи голоса Кадырова они попытались актуализировать видео, записанное год назад и, видимо, лежавшее в архивах пресс-службы. При этом сам Делимханов в кадре не говорит ничего, что хоть как-то соотносилось бы с современными событиями. Видимо, его голос дополнительно записать не получилось. И тут уж остается только гадать, почему не получилось и зачем Кадырову понадобилось выдавать консервы за свежее видео.

Андрей Окунь, Telegram

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