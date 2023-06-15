Экономист: В Беларуси сложилась неординарная ситуация 6 15.06.2023, 11:30

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Ждет ли нас неурожай?

Погодные условия в Беларуси сложились чрезвычайные: май стал самым засушливым с 1945 года. Беларуси угрожает недобор зерновых, и не только. Приоритеты белорусского государства изменились?

Об этом сайт «Свободные новости» с кандидатом экономических наук Петром Мигурским.

– В Беларуси сложилась неординарная ситуация. На дворе уже середина июня – а у нас 10 сантиметров пахотного горизонта без влаги. Это означает, что нет условий для развития зерновых культур, нет условий для роста многолетних трав. Перспектива – недобор зерновых культур.

Но с голода мы не умрем: чтобы обеспечить население, нужно собрать 1-2 миллиона тон зерна. Проблема в другом: накормить скот, ведь основная маса зерна идет именно в животноводчество.

Возьмем ту же картошку. Ежегодно в стране мы собираем 7-9 миллионов тонн. Чтобы обеспечить население, достаточно одного миллиона – примерно столько и производит белорусское государство. Остальной объем приходится на фермеров и частные приусадебные участки.

Но в Беларуси сельское хозяйство заточено на экспорт; чтобы он не падал, нужно не допустить снижения производства молока и мяса. Поэтому в сложившихся условиях вопрос №1 – это пополнение кормовой базы, в которой зерно играет главную роль.

Я бы не сказал, что произошла смена приоритетов, я бы назвал это осознанием реалий.

По общепринятым в мире нормам на каждого жителя нужно собирать 1 тонну зерна – однако не помню, когда выручали его 10 миллионов тонн.

В нынешнем году прогнозируется недобор, как результат – недополучение молока и мяса, и, как следствие – сомнительно, что мы выручим 8 миллиардов долларов от экспорта… И что с того?

В любой цивилизованной стране, в любой рыночной экономике для нормального обеспечения населения продуктами питания достаточно 10 соток земли на человека. В Беларуси на каждого жителя приходится 60 соток.

А это означает, что нам еще нужно добирать и добирать по эффективности земледелия, сельхозпроизводства. Мы должны подумать, почему, имея в 6 раз больше нормы земли на человека, по многим направлениям хромаем.

У нас привыкли хвастаться, что производим в пять раз больше молока, чем наши соседи. Но давайте будем честными с собой:

маленькая Эстония производит больше в полтора раза молока с одной коровы, чем в Беларуси, больше молока производят в Литве, в Польше. А на душу населения получается больше лишь за счет массовости поголовья.

На Западе – перепроизводство продуктов питания, в Беларуси – проблема недопроизводства.

Этот год – жаркий и засушливый – показал, что системный подход в сельском хозяйстве страны работает не на полную мощность.

Давайте смотреть: засуха, пыльные бури. Почему у нас засыхают зерновые культуры? В Гомельской области зерновые поднялись только на 10-15 сантиметров – их нельзя даже убирать на корм, потому что невозможно запустить зерноуборочную технику на поля – неэффективно. Значит, в почве очень мало органических веществ. Если бы не кукуруза, которую стало модно массово выращивать в Беларуси, если бы в почве равномерно распределялись органические вещества, то последствия такой небывалой засухи можно было бы смягчить. Грамотное внесение органических удобрений в почву помогло бы сглаживанию последствий засухи, от затопления не спасло бы, но последствия засухи смягчило бы.

Условный голод будет там, где объемы производства сельхозпродукции обеспечивают государственные предприятия: колхозы, совхозы – называйте их как угодно. Частная собственность показывает свои преимущества перед государственной. Но государственные мужи мыслят тактически, а не стратегически: стратегия выходит за горизонты их пребывания в должности.

– Много хлеба недоберем в этом году?

– Зерновые нормально растут в Шкловском районе: думаю, благодаря равномерному и грамотному удобрению земель. Шкловский район, половина Могилевского могут служить примером для других районов области и даже страны.

А вот в Гродненской области, которая считается эталоном землелелия, потери зерновых, такая же картина наблюдается и в Брестской области, не говорю уже о Гомельской. Как ни странно, в такой ситуации выигрывает Витебщина: здесь и почвы способствуют накоплению влаги, и здесь идут дожди. Так что в этом году Витебская и Могилевская области по урожаю зерновых будут выглядеть приличнее других регионов.

По моим прогнозам, урожай зерновых в этом году будет минимум на 10% ниже прошлогоднего.

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