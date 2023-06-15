закрыть
15 июня 2023, четверг, 13:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экономист: В Беларуси сложилась неординарная ситуация

6
  • 15.06.2023, 11:30
  • 7,310
Экономист: В Беларуси сложилась неординарная ситуация

Ждет ли нас неурожай?

Погодные условия в Беларуси сложились чрезвычайные: май стал самым засушливым с 1945 года. Беларуси угрожает недобор зерновых, и не только. Приоритеты белорусского государства изменились?

Об этом сайт «Свободные новости» с кандидатом экономических наук Петром Мигурским.

– В Беларуси сложилась неординарная ситуация. На дворе уже середина июня – а у нас 10 сантиметров пахотного горизонта без влаги. Это означает, что нет условий для развития зерновых культур, нет условий для роста многолетних трав. Перспектива – недобор зерновых культур.

Но с голода мы не умрем: чтобы обеспечить население, нужно собрать 1-2 миллиона тон зерна. Проблема в другом: накормить скот, ведь основная маса зерна идет именно в животноводчество.

Возьмем ту же картошку. Ежегодно в стране мы собираем 7-9 миллионов тонн. Чтобы обеспечить население, достаточно одного миллиона – примерно столько и производит белорусское государство. Остальной объем приходится на фермеров и частные приусадебные участки.

Но в Беларуси сельское хозяйство заточено на экспорт; чтобы он не падал, нужно не допустить снижения производства молока и мяса. Поэтому в сложившихся условиях вопрос №1 – это пополнение кормовой базы, в которой зерно играет главную роль.

Я бы не сказал, что произошла смена приоритетов, я бы назвал это осознанием реалий.

По общепринятым в мире нормам на каждого жителя нужно собирать 1 тонну зерна – однако не помню, когда выручали его 10 миллионов тонн.

В нынешнем году прогнозируется недобор, как результат – недополучение молока и мяса, и, как следствие – сомнительно, что мы выручим 8 миллиардов долларов от экспорта… И что с того?

В любой цивилизованной стране, в любой рыночной экономике для нормального обеспечения населения продуктами питания достаточно 10 соток земли на человека. В Беларуси на каждого жителя приходится 60 соток.

А это означает, что нам еще нужно добирать и добирать по эффективности земледелия, сельхозпроизводства. Мы должны подумать, почему, имея в 6 раз больше нормы земли на человека, по многим направлениям хромаем.

У нас привыкли хвастаться, что производим в пять раз больше молока, чем наши соседи. Но давайте будем честными с собой:

маленькая Эстония производит больше в полтора раза молока с одной коровы, чем в Беларуси, больше молока производят в Литве, в Польше. А на душу населения получается больше лишь за счет массовости поголовья.

На Западе – перепроизводство продуктов питания, в Беларуси – проблема недопроизводства.

Этот год – жаркий и засушливый – показал, что системный подход в сельском хозяйстве страны работает не на полную мощность.

Давайте смотреть: засуха, пыльные бури. Почему у нас засыхают зерновые культуры? В Гомельской области зерновые поднялись только на 10-15 сантиметров – их нельзя даже убирать на корм, потому что невозможно запустить зерноуборочную технику на поля – неэффективно. Значит, в почве очень мало органических веществ. Если бы не кукуруза, которую стало модно массово выращивать в Беларуси, если бы в почве равномерно распределялись органические вещества, то последствия такой небывалой засухи можно было бы смягчить. Грамотное внесение органических удобрений в почву помогло бы сглаживанию последствий засухи, от затопления не спасло бы, но последствия засухи смягчило бы.

Условный голод будет там, где объемы производства сельхозпродукции обеспечивают государственные предприятия: колхозы, совхозы – называйте их как угодно. Частная собственность показывает свои преимущества перед государственной. Но государственные мужи мыслят тактически, а не стратегически: стратегия выходит за горизонты их пребывания в должности.

– Много хлеба недоберем в этом году?

– Зерновые нормально растут в Шкловском районе: думаю, благодаря равномерному и грамотному удобрению земель. Шкловский район, половина Могилевского могут служить примером для других районов области и даже страны.

А вот в Гродненской области, которая считается эталоном землелелия, потери зерновых, такая же картина наблюдается и в Брестской области, не говорю уже о Гомельской. Как ни странно, в такой ситуации выигрывает Витебщина: здесь и почвы способствуют накоплению влаги, и здесь идут дожди. Так что в этом году Витебская и Могилевская области по урожаю зерновых будут выглядеть приличнее других регионов.

По моим прогнозам, урожай зерновых в этом году будет минимум на 10% ниже прошлогоднего.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В образе Паниковского
В образе Паниковского Альфред Кох
Тихановская заметает мусор под ковер
Тихановская заметает мусор под ковер Наталья Радина
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников
Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип