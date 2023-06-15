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ВСУ запускают то, чего Кремль боится больше всего

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  • 15.06.2023, 11:39
  • 14,318
ВСУ запускают то, чего Кремль боится больше всего

Рыба клюнула.

ВСУ еще не начали контрнаступление. Сейчас проходит череда ударов, некоторые из которых являются дымовой завесой под реализуемые сейчас или в тактической перспективе действия, пишет телеграм-канал CYNIC.

Отсутствие того самого «начала» выявляется по 2 факторам:

1. Основные боевые группы, подготовленные на Западе в соответствии со стандартами НАТО, не вступили в войну.

2. Основная часть военной техники, необходимая для наступательных действий, также пока находится далеко от линии фронта.

«Дополняет» ситуацию попытка ВС РФ пойти в наступление на участках, где Кремль полагает, что ВСУ развернули основные наступательные резервы. По сути, РФ рассчитывает на тактику «мясного штурма»: чтобы сбить наступление, необходимо, чтобы армия противника увязла в кишках противника.

Но есть момент: Украина ни на одном участке фронта не сосредоточила критического количества личного состава и техники, поэтому математическая модель Кремля обречена на провал.

ВСУ «закинули удочку» в мутную воду, и рыбка клюнула: акула, разинув рот, начала тянуть за леску в разные стороны, полагая, что она сможет сломить этого «старика» Хемингуэя упорством и коварством, хоть и ценой собственного хвоста.

Не выйдет ровно потому, что «старик» как таковой еще не появился, поэтому и изнурять в этом контексте некого. А глушить российскую рыбину будут динамитом, предварительно обеспечив себе безопасность.

ВСУ «играют в наступление», выставляя ложные цели и удары в качестве «наступательной среды», но масштабных ударов не происходит, потому что сначала необходимо «малой кровью» разбить оборонительный потенциал ВС РФ, и лишь затем «по руинам оборонных линий» можно будет запустить то, чего Кремль больше всего боится.

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