«Если вы хотите купить что-то за бюджетные средства, вам придется пройти все круги ада» 2 15.06.2023, 11:43

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С чем сталкиваются белорусские медики при попытке заменить банальные батарейки для оборудования.

Координатор Фонда медицинской солидарности Лидия Тарасенко рассказала «Салідарнасці» о том, почему батарейки в дефибриллятор приобрести не легче, чем сам аппарат.

Накануне Роман Головченко провел инспекцию учреждений системы здравоохранения Борисова, рассказали госСМИ. Почему целый премьер-министр приехал инспектировать районный центр, они не сообщили.

Не известно и то, впервые ли Головченко услышал о проблемах в здравоохранении — оттоке кадров, нехватке оборудования, изношенности материально-технической базы и т.д.

В перечне жалоб, перечисленных местными медиками, «Салідарнасць» обратила внимание на то, что «из 6 дефибрилляторов 4 недавно не работали из-за отсутствия батареек».

Уточнили у медика, насколько серьезной проблемой может стать закупка расходных материалов.

— Здесь, в первую очередь, очевидна проблема в механизме закупки, — отметила координатор Фонда медицинской солидарности Лидия Тарасенко в экспресс-комментарии. — Все заявки на закупку чего-либо за средства государственного бюджета пишутся отделением на год вперед. Местные это бюджеты или республиканские — зависит от подчинения лечебного учреждения.

Есть еще возможность закупить что-то за внебюджетные средства, при условии, что они у больницы есть. Это будет немного быстрее и проще.

Когда я сама работала в белорусской государственной системе здравоохранения, а тогда даже санкций никаких еще не было, и я работала в РНПЦ онкологии — головном учреждении страны, на то, чтобы получить любой расходник, мог уйти год.

То есть от момента написания заявки до момента, когда этот расходник окажется у тебя в руках, как правило, проходил год в лучшем случае.

— Но ведь расходники — это же не МРТ или другие дорогостоящие аппараты?

— С аппаратами все еще сложнее. В моем отделении 10 лет писали заявку, чтобы получить определенное оборудование. Каждый год их обновляли, в итоге получили, но только через 10 лет! К счастью, аппарат был современным, а не таким, как 10 лет назад.

Но на это потребовалась железная воля работников отделения, потому что, получая каждый раз отказы, они не отступали. Написать заявку не так просто.

Вся система выстроена так, что пытаться чего-то допроситься для отделения за государственные деньги — это просто социальный героизм.

На каждом из этапов работы с заявкой, а их несколько, как правило, заведующий отделением получает тумаки, кривые взгляды от всех, кто должен эту заявку подписать или принять.

Эти люди вообще обычно смотрят на тебя так, как будто ты пришел мешать им работать, и отказывают. В такой ситуации мотивации что-либо делать не становится больше.

Закупка батареек и томографа происходит не совсем одинаково, но процедура довольно похожа. В любом случае тебе нужно собрать не две и даже не пять подписей только на первом этапе подачи заявки. А там — кто-то ушел в отпуск, кто-то решил подумать пару дней, а потом начались неотложные дела и т.д. И все это бесконечно.

Если вы хотите купить что-то за бюджетные средства, неважно это МРТ или батарейка — вообще любое изделие медицинского назначения, вам придется пройти все эти семь кругов ада с явками, написанием и т.д.

— Чиновники могут это объяснять строжайшим контролем за расходованием государственных средств.

— И контроль, и бюрократия на самом деле есть везде, но такой организации, как «Белмедтехника» нет ни в одной известной мне стране.

А у нас практически в связи со всеми закупками приходится сталкиваться с этим предприятием, кстати, специально созданным для организации и распределения закупок.

Интересно, что проблема с отсутствием каких-то медикаментов, расходников сейчас активно поднялась в медиа. Об этом смелее заговорили даже пропагандисты.

Наш фонд тоже начал мониторинговый проект общественного здравоохранения. Нам как раз очень интересно знать и про нехватку оборудования, и про нехватку расходников, про то, как используют административный ресурс, что происходит на местах — всю эту информацию мы собираем через свой канал и будем благодарны всем за ее предоставление.

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