Психологи рассказали, как учить иностранные языки во сне 1 15.06.2023, 11:55

2,184

Ученых привлекла именно первая фаза сна.

Существует «городская легенда» о том, что во сне можно учиться быстрее и эффективнее обычного, главное — делать это правильно, пишет Naked science.

Ученые относятся к таким заявлениям довольно скептически, хотя существуют определенные свидетельства того, что мозг действительно способен обрабатывать и сохранять информацию, полученную в определенной фазе сна. Чтобы проверить это, исследователи из Бернского университета провели необычные эксперименты на добровольцах. Их результаты представлены в онлайн-библиотеке препринтов bioRxiv.

С точки зрения обучения главный интерес привлекает медленноволновый (глубокий) сон — точнее говоря, его первая фаза, во время которой в мозге чередуются короткие волны активности, пики и спады, длящиеся около 30 секунд. Флавио Шмидиг (Flavio Schmidig) и его коллеги разработали алгоритм, который по данным электроэнцефалографа предсказывает точное наступление следующего пика и спада мозговых волн. Этот алгоритм использовали для экспериментов на 30 добровольцах (носителях немецкого языка), спавших в лаборатории.

Волонтерам проигрывали короткие, двухсложные слова: в одно ухо — на немецком, а в другое — в условном «переводе». Такой «перевод» представлял собой случайный набор слогов, не существующих в реальности, чтобы исключить случайное влияние прошлого знакомства участников с иностранными языками. Одна половина добровольцев слышала эти слова в моменты пиков мозговой активности, а вторая — в периоды спада. В общей сложности они выслушивали по 27 слов, относящихся к трем категориям понятий — животные, места и инструменты. Каждое слово проигрывалось четыре раза.

Эффективность такого обучения проверяли спустя 12 часов. Добровольцам снова проигрывали «переводное» слово и просили отнести его к одной из трех категорий. Понятно, что при случайном ответе вероятность правильного выбора составляет около 33 процентов, и именно такой результат продемонстрировала группа, которая слышала слова во сне в периоды пиков активности мозга. Во второй группе показатель оказался чуть выше — 37 процентов, что почти не отличается от случайного. Однако когда ученые повторили проверку спустя 24 часа, эта группа продемонстрировала лучшие результаты — 41 процент правильных ответов.

Статистический анализ подтвердил, что это не может быть простой случайностью. Ученые заключили, что при проигрывании слов в моменты кратких спадов волн мозговой активности в начальный период глубокого сна некоторое запоминание действительно происходит. Однако этот эффект можно в лучшем случае назвать довольно умеренным. Он скорее демонстрирует сам факт способности мозга улавливать и сохранять новую информацию в такие моменты сна и вряд ли станет серьезным подспорьем в учебе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».