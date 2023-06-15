Разгром российской колонны под Кременной: пропагандисты набросились на генерала из Чечни 5 15.06.2023, 12:04

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Командующий получил погоны из рук Шойгу.

В зоне боевых действий на Луганском направлении фронта после артиллерийского удара ВСУ под Кременной Россия понесла тяжелые потери.

При этом «отличился» российский генерал-майор Сухраб Ахмедов, командующий 20-й армией Западного военного округа РФ.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, по информации которых российское подразделение накануне попало под удар во время продолжительного построения, передает dialog.ua.

Информация о разгроме российской колонны появилась сегодня с утра и вызвала грандиозный скандал в российских военных кругах.

Россияне акцентируют, что Ахмедов является уроженцем Грозного. Ахмедов командовал 20-й армией ВС РФ с декабря 2022 года.

17 февраля 2023 года он успел получить погоны генерал-майора из рук Сергея Шойгу.

Один из соратников Стрелкова-Гиркина отмечает, что за последнее время это третий уже удар ВСУ по сосредоточению российских сил и по колоннам с техникой.

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