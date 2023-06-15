В БГТУ устроили показательный суд над студентами 12 15.06.2023, 12:07

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Студентов задерживал КГБ.

Об очередном показательном суде в университете рассказали в пропагандистском сюжете БТ. Студентов задерживал КГБ.

14 июня в Белорусском государственном технологическом университете прошел суд над двумя студентами — Максимом Михничем и Данилой Лукьяновым.

В сюжете показали кадры задержания одного из них: парня заставляют выйти с поднятыми руками и встать на колени. На задержание, судя по кадрам, выехали четверо экипированных силовиков, в шлемах и бронежилетах (на форме одного из них видна надпись «КГБ»).

Студентов судили по административной статье 17.10 (пропаганда или публичное представление, изготовление, распространение нацистской символики и атрибутики).

Обоим дали по 15 суток и изъяли телефоны.

«О переводе на второй курс придется, судя по всему, забыть. Сейчас сессия — они не ходят. Отчисление грозит автоматически», — говорит пропагандистка Анастасия Бенедесюк.

Помимо сегодняшнего суда, был еще один на прошлой неделе. В сюжете говорят, что собираются судить еще 30 человек.

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