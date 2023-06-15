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В России начался суд над пленными «азовцами»

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  • 15.06.2023, 12:18
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В России начался суд над пленными «азовцами»

Им грозит от 15 лет до пожизненного.

В среду, 14 июня, в российском Ростове-на-Дону началось судилище над 22 военнопленными полка Азов. Им грозит наказание от 15 лет до пожизненного заключения, сообщает Associated Press.

Их обвиняют в причастности к «террористической организации и участии в акциях по «свержению российской власти» в Донецкой области.

Сообщается, что из 24 человек, которым предъявлено обвинение, двух обменяли на российских военнослужащих. Среди 22 обвиняемых пленных восемь — женщины. Они работали поварихами в полку.

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