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«Беларуськалий» подал иск против одного из министерств

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  • 15.06.2023, 12:30
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«Беларуськалий» подал иск против одного из министерств

Это редкий случай.

В Верховном суде в четверг, 15 июня, рассматривают иск «Беларуськалия» к Министерству антимонопольного регулирования и торговли. Эта информация размещена на сайте этого суда.

Подробностей по этим разбирательствам немного, обращает внимание «Зеркало». На сайте Верховного суда сообщается, что иск касается проверки законности ненормативных актов, действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц. Другие детали дела не уточняются.

«Разборки» в судах между госструктурами — пусть и не самое частое явление, но случаются. К примеру, в этом году Департамент по материальным резервам МЧС (Госрезерв) подал иск к Витебскому мясокомбинату. Предмет спора — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам займа, а также по расчетам за продукцию, товары, услуги.

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