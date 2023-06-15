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В России подросток зарезал участника «СВО»

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  • 15.06.2023, 12:36
  • 9,170
В России подросток зарезал участника «СВО»

Видео с камер наблюдения.

В Ставропольском крае России подросток зарезал оккупанта, участвовавшего в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт возник из-за собаки, а ее кульминацию зафиксировала камера наблюдения.

На записи видно, что к воротам частного дома подошли три подростка. К ним вышел мужчина в камуфлированной форме.

Через мгновение один из подростков бьет ножом. Удар, как выяснилось позже, оказался смертельным для «участника СВО».

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