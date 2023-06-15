В России подросток зарезал участника «СВО»11
- 15.06.2023, 12:36
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Видео с камер наблюдения.
В Ставропольском крае России подросток зарезал оккупанта, участвовавшего в войне против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт возник из-за собаки, а ее кульминацию зафиксировала камера наблюдения.
На записи видно, что к воротам частного дома подошли три подростка. К ним вышел мужчина в камуфлированной форме.
Через мгновение один из подростков бьет ножом. Удар, как выяснилось позже, оказался смертельным для «участника СВО».