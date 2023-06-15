Белорусы могут получить электронную визу в Марокко 1 15.06.2023, 12:44

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Для этого нужно выполнить несколько условий.

Стандартный процесс получения марокканской визы для заявителей с паспортом Беларуси предполагает личную или безличную подачу документов в посольство Марокко в Москве, отмечает телеграм-канал «Собирай рюкзак».

Однако не все знают, что год назад Королевство упростило визовый процесс для некоторых путешественников.

Граждане Беларуси, обладающие многократной визой любой страны Шенгена или США, Австралии, Канады, Великобритании, Ирландии, Новой Зеландии, могут оформить электронную визу Марокко (eVisa).

Важно, чтобы имеющаяся виза одной из стран, перечисленных выше, была действительна не менее 90 дней на момент подачи заявки на марокканскую визу (eVisa).

Такая же опция есть у белорусов при наличии вида на жительство одной из страна ЕС, Швейцарии или Норвегии, США, Канады, Австралии, Великобритании, Японии или Новой Зеландии.

Срок действия документа должен быть не менее 180 дней на момент подачи заявки на eVisa.

Для того, чтобы получить электронную визу в Марокко, необходимо заполнить анкету и отправить документы через официальный сайт системы.

Срок рассмотрения заявлений на визы по цели «туризм» и «работа» составляет 24 часа при экспресс подаче и 72 часа — при стандартной.

Таким образом, обладатели «шенгена» с нужным сроком действия, желающие посетить Марокко, могут сделать это без визита в посольство.

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