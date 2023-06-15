закрыть
15 июня 2023, четверг, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Безрукова не предлагать

1
  • Телеграм-канал «Рывок и прорыв»
  • 15.06.2023, 12:50
  • 5,668
Безрукова не предлагать

Не так надо, гражданин Кадыров.

Половину вчерашнего дня Кадыров и другие пытались создать впечатление, что некто Делимханов, кадыровский соратник в Москве - жив и здоров. Дескать, не пострадал от удара украинских вооруженных сил.

И какие-то сообщения, якобы от Делимханова в соцсетях публиковали. И видео странное подсунули со следами монтажа. Все это только укрепляет подозрения в том, что с Делимхановым не все в порядке.

Не так надо, Кадыров. Вышел бы Делимханов на камеры с сегодняшним номером газеты в руках и сказал: «Вот он я». Только, чур, Безрукова не предлагать. А то знаем мы – загримируют, натренирует голос Делимханова и сыграет роль, получив в награду пару чемоданов наличными. Три четверти из которых окажутся, в итоге, фальшивыми.

На фото: человек, похожий на Безрукова в роли человека, похожего на Делимханова.

Телеграм-канал «Рывок и прорыв»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В образе Паниковского
В образе Паниковского Альфред Кох
Тихановская заметает мусор под ковер
Тихановская заметает мусор под ковер Наталья Радина
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников
Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип