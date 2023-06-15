Безрукова не предлагать1
- Телеграм-канал «Рывок и прорыв»
- 15.06.2023, 12:50
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Не так надо, гражданин Кадыров.
Половину вчерашнего дня Кадыров и другие пытались создать впечатление, что некто Делимханов, кадыровский соратник в Москве - жив и здоров. Дескать, не пострадал от удара украинских вооруженных сил.
И какие-то сообщения, якобы от Делимханова в соцсетях публиковали. И видео странное подсунули со следами монтажа. Все это только укрепляет подозрения в том, что с Делимхановым не все в порядке.
Не так надо, Кадыров. Вышел бы Делимханов на камеры с сегодняшним номером газеты в руках и сказал: «Вот он я». Только, чур, Безрукова не предлагать. А то знаем мы – загримируют, натренирует голос Делимханова и сыграет роль, получив в награду пару чемоданов наличными. Три четверти из которых окажутся, в итоге, фальшивыми.
На фото: человек, похожий на Безрукова в роли человека, похожего на Делимханова.
Телеграм-канал «Рывок и прорыв»