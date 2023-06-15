закрыть
15 июня 2023, четверг, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Может выпасть неприлично много дождя»

  • 15.06.2023, 13:10
  • 1,122
«Может выпасть неприлично много дождя»

Синоптики поделились прогнозом погоды в Беларуси на ближайшие пять дней.

В ближайшие 5 дней, с 16 по 20 июня, в западных районах Беларуси может выпасть «неприлично много дождя». Об этом свидетельствуют глобальные европейские численные модели прогноза погоды ICON и ECMWF. Чего ждать от погоды жителям остальных регионов Беларуси в ближайшие дни, рассказали в Белгидромете.

Авторы телеграм-канала «Надвор’е» опубликовали метеокарты, составленные на основе моделей прогноза погоды ICON и ECMWF. По ним видно, что в ближайшее время жителей западных районов Беларуси порадуют существенные осадки. Однако, остальная территория страны, вероятнее всего, все еще будет оставаться во власти засухи.

Это подтверждает прогноз Белгидрометцентра, согласно которому 16-17 июня погодные условия в Беларуси будет определять главным образом область повышенного атмосферного давления. Синоптики Белгидромета подтвердили, что лишь на юго-западе страны в эти дни будет ощущаться влияние системы атмосферных фронтов, которые в настоящее время смещаются с Карпат.

В пятницу, 16 июня, дожди с грозами прогнозируют лишь в юго-западных районах, на остальной части страны — без осадков. Температура воздуха ночью по стране будет колебаться от +9 до +16°С, днем — от +18 до +30°С.

В субботу, 17 июня, на большей части территории Беларуси снова будет без осадков, лишь в юго-западных районах синоптики прогнозируют сильные дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Ночью температура воздуха будет колебаться от +10 до +17°С, днем — от +18 до +30°С.

Ранее в Белгидромете сообщили, что почвенная засуха в отдельных районах Беларуси достигла критерия опасного агрометеорологического явления и такие «сложные агрометеорологические условия» в ближайшее время сохранятся в большинстве районов страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В образе Паниковского
В образе Паниковского Альфред Кох
Тихановская заметает мусор под ковер
Тихановская заметает мусор под ковер Наталья Радина
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников
Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип