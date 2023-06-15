«Может выпасть неприлично много дождя» 15.06.2023, 13:10

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Беларуси на ближайшие пять дней.

В ближайшие 5 дней, с 16 по 20 июня, в западных районах Беларуси может выпасть «неприлично много дождя». Об этом свидетельствуют глобальные европейские численные модели прогноза погоды ICON и ECMWF. Чего ждать от погоды жителям остальных регионов Беларуси в ближайшие дни, рассказали в Белгидромете.

Авторы телеграм-канала «Надвор’е» опубликовали метеокарты, составленные на основе моделей прогноза погоды ICON и ECMWF. По ним видно, что в ближайшее время жителей западных районов Беларуси порадуют существенные осадки. Однако, остальная территория страны, вероятнее всего, все еще будет оставаться во власти засухи.

Это подтверждает прогноз Белгидрометцентра, согласно которому 16-17 июня погодные условия в Беларуси будет определять главным образом область повышенного атмосферного давления. Синоптики Белгидромета подтвердили, что лишь на юго-западе страны в эти дни будет ощущаться влияние системы атмосферных фронтов, которые в настоящее время смещаются с Карпат.

В пятницу, 16 июня, дожди с грозами прогнозируют лишь в юго-западных районах, на остальной части страны — без осадков. Температура воздуха ночью по стране будет колебаться от +9 до +16°С, днем — от +18 до +30°С.

В субботу, 17 июня, на большей части территории Беларуси снова будет без осадков, лишь в юго-западных районах синоптики прогнозируют сильные дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Ночью температура воздуха будет колебаться от +10 до +17°С, днем — от +18 до +30°С.

Ранее в Белгидромете сообщили, что почвенная засуха в отдельных районах Беларуси достигла критерия опасного агрометеорологического явления и такие «сложные агрометеорологические условия» в ближайшее время сохранятся в большинстве районов страны.

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