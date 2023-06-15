Наступление ВСУ: российская армия попала в «вилку» 15.06.2023, 13:16

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Для военных РФ есть есть два исхода — и оба неблагоприятные.

Украинское наступление ставит перед российским командованием на Южном направлении фронта серьезную дилемму, оба варианта решения которой неудачны для России.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter заявил итальянский военный аналитик, эксперт по сухопутным силам, артиллерийским и ракетным системам НАТО Томас Тайнер.

По его словам, фактически перед российской армией вилка из двух неблагоприятных исходов, каждый из которых связан с серьезными рисками для Москвы.

Бросив резервы в бой, Москва поставит свои новые силы под удар крайне точных реактивных снарядов GMLRS большой разрушительной силы.

В противном случае, если оставить резервы за пределами досягаемости GMLRS, украинская армия постепенно сама начнет приближать системы HIMARS все дальше на Юг и расширять зону досягаемости GMLRS.

По словам эксперта, второй вариант украинская армия уже успешно реализует.

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