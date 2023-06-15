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«Двери балагана резко рванули»

  • 15.06.2023, 13:20
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«Двери балагана резко рванули»

Стали известны подробности рейда на агроусадьбу «Стулы».

В субботу, 10 июня, в агроусадьбе «Стулы» Пружанского района спектакль белорусского народного театра кукол «Батлейка» сорвали сотрудники брестского ОМОНа. В результате проверки телефонов и опросов задержали шесть зрителей из почти 30. Правозащитникам «Вясны» стали известны подробности и обстоятельства рейда силовиков на агроусадьбу «Стулы».

Как рассказывают очевидцы, в субботу в «Стулах» собралось около 30 жителей Брестчины, чтобы отдохнуть на агроусадьбе и посмотреть батлеечный спектакль:

«Хозяева — прекрасные люди! Нас хорошо встретили. Хозяин провёл экскурсию по агроусадьбе, рассказал историю её создания, а также познакомил с прошлым поселения и его известными жителями. Пока мы гуляли, в театральном балагане шла подготовка спектакля. Он захватил нас свой темой и игрой актёров, музыкальным оформлением и спецэффектами.

Однако на кульминации представления двери балагана резко рванули, а затем — как в лучших сценариях ОМОНа: фонарики, щит, стволы, крики «Всем лежать!», «Лицом в пол!», «Руки вверх!»… Дети испугались. Взрослые впали в оцепенение, не понимая, что происходит и полагая, что увиденное — неожиданная часть спектакля… Омоновцы кричали, но никто так и не лёг на пол, потому что в балагане для этого просто не было места.

Тогда силовики решили всех зрителей, кроме детей, вывести на улицу. Всех, в том числе пенсионеров, положили на землю лицом в траву и муравьёв, приказав «Руки за голову».

Известно, что налёт устроили сотрудники брестского ОМОНа.

«Потом, видимо, омоновцы поняли, что прогадали… Наверное, они надеялись увидеть какой-то сходняк по разделу или захвату Беларуси. Но люди приехали просто посмотреть спектакль. Когда силовики это поняли, то начали менять свой тон: разрешили женщинам и пожилым подняться с земли. По одному мужчин отводили на опрос и осмотр телефонов. Силовиков очень интересовали аватарки с украинскими флагами либо с сочетанием желто-синего и бело-красно-белого цветов. Милиционеры спрашивали, давно ли были в Украине, поддерживаете ли связь с кем-то из этой страны, участвовали ли в митингах».

У кого нашли подписки на «экстремистские» каналы — тех силовики решили забрать с собой. Задержали и мужчину, который отказался разблокировать свой телефон.

«Кроме гостей агроусадьбы, на шум летящих тонированных бусов по глухой деревне решили посмотреть два любопытных соседа. Они тут же умножили число лежавших на поляне».

В итоге «хапуна» вместе с хозяйкой агроусадьбы задержали шесть человек. Поскольку четверо задержанных были из Кобрина, их повезли на составление административных протоколов в Кобринский РОВД, а хозяйку агроусадьбы и ещё одного гражданина — в Пружанский РОВД. На трое суток всех задержанных поместили в местные изоляторы временного содержания.

«Когда людей загрузили в «Газель», омоновцы съехали со словами: «А все остальные свободны!».

Напомним, 13 июня в Кобрине судили задержанных по ст. 19.11 КоАП («распространение экстремистских материалов»). Двоих осудили к семи суткам ареста, ещё двоих выпустили по истечению 72 часов, но их телефоны изъяли на экспертизы. Сотрудники Кобринского ИВС, несмотря на холод в изоляторе, отказывались принимать тёплую одежду и передачи для задержанных.13 июня состоялись процессы по ст. 19.11 КоАП и в суде Пружанского района. Там осудили Игоря Поляшенко, который занимался музыкальным оформлением батлеечного спектакля, и хозяйку агроусадьбы Ларису Быцко. Известно, что ее арестовали на 15 суток.

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