Война в Украине разрушила планы России по экспансии в Арктике 1 Александр Коваленко

15.06.2023, 13:26

Александр Коваленко

С 2007-го года РФ пыталась восстановить свое военное присутствие в арктическом регионе.

Россия всеми возможными путями усиливала последние два десятилетия свое влияние и присутствие в арктической зоне. Москва наращивала военный потенциал совместно с развитием инфраструктуры в Арктике и Тихоокеанском регионах. При этом использовала энергетические проекты как рычаги влияния.

С 2007-го года Россия пыталась восстановить свое военное присутствие в арктическом регионе и получить полный контроль над ресурсами в Арктике и стратегическим Северным морским путём между Азией и Европой, на прохождение которого уходит около двух недель. В 2019 году РФ воссоздала патрулирование стратегических бомбардировщиков дальнего радиуса действия.

Повышение опасности в скором времени следовало ждать в так называемом промежутке GIUK (переход от Атлантики в Арктику, территории между Гренландией, Исландией и Великобританией). При спецоперации российских арктических сил это может привести к блокаде Североатлантических линий коммуникации между Северной Америкой и Европой, то есть фактически блокировать усиление сил НАТО на этом морском пути.

С 2014 по 2019 г.г. в Арктике Россия открыла или возобновила 14 аэродромов, создала 3 полностью автономные базы (на Земле Александры, на Новом сибирском острове в море Лаптевых и Рогачева на Новой Земле) и активно проводила боевые учения для действий в арктических условиях (арктическая бригада и Северный флот).

В 2014 году была специально для оперирования в арктической зоне создана 80-я отдельная мотострелковая бригада – Арктическая, дислоцированная в Алакуртти.

С 2014 года Россия весьма основательно взялась за северное направление, ведь именно тогда был подготовлен информационный вброс, дающий основания для развития гибридных проектов в данном регионе. А именно – в октябре 2014-го российские «ученые» заявили о том, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева и находящаяся между ними котловина Подводников якобы являются продолжением российской континентальной окраины, что делает их, фактически, собственностью Российской Федерации. Кроме того, Министерства природных ресурсов РФ планирует через ООН включить в свой состав еще и хребет Гаккеля. Аппетиты растут?

В свою очередь, с середины 90-х в конспирологической среде уверенно набирает обороты теория происхождения россиян из некой мифической северной земли- Гипербореи. Разумеется, звучит это антинаучно, но не стоит брать в расчет тот факт, что значительная часть россиян искренне верит в подобного рода псевдонаучные истории, которые подготавливают почву для объявления той или иной территории сакральной землей и настойчиво насаждаются телевидением и обилием тематической литературы.

В то же время, пока строились базы, работала дипломатия, а пропаганда насаждала свои идеи, вооруженные силы тоже не пасли задних. По сути, они находились на острие будущей экспансии.

В апреле 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что до конца года Северный флот получит 368 единиц новейшего вооружения и военной техники и что там будет сосредоточено 59% современного арсенала Pоссии.

В отношении Норвегии Москва подвергала и, как ни странно, продолжает подвергать сомнению правовой режим вод вокруг Шпицбергена и подкрепляет свою риторику военной активностью, что может в любой момент привести к повышению напряженности в этом регионе.

Так, Pоссия обвиняет Норвегию в том, что она не придерживается п.9 Шпицбергенского договора, где указано, что он не может использоваться для военных нужд, за исключением самообороны. Если Pоссия рассматривает эту статью, как полную демилитаризацию архипелага, то Норвегия не видит проблем его патрулирование в целях собственной безопасности. Россияне активно выступают против совместного размещения радаров и спутниковых станций на Шпицбергене. Этим инциденты не исчерпываются, ведь была ситуация с рыбацкими лодками в зоне запрета рыболовства и история о тренировках российских военных с высадкой на Шпицберген.

Правительство Норвегии неоднократно сообщало об «электронном воздействии» на свои информационные системы и сети связи российскими средствами РЭБ.

Так же, норвежцы были удивлены тому, как после сдачи в аренду россиянам бывшей норвежской военно-морской базы Olavsvern, обошедшейся Pоссии в 40 млн. крон, якобы, для научных целей, они увидели там российские военные корабли.

В тоже время Финляндия также неоднократно выражала протест Pоссии относительно предполагаемого заклинивания военных и гражданских систем связи российскими военными вблизи северной границы с Pоссией.

Руководство РФ методично работало над ограничением прохода иностранных военных кораблей к Северном Ледовитом океану. В 2019 оно разработало правила прохождения иностранных военных кораблей по Северному морскому пути (СМП). Теперь иностранные военные суда должны сообщать России о своих планах за 45 дней и обязательно взять на борт российских военных. Но в прохождении может быть отказано, а в случае несанкционированного перемещения по СМП Россия сможет применить экстренные меры, вплоть до ареста или уничтожения судов. В случае ухудшения ледовых условий, согласно новым правилам, только российские ледоколы будут уполномоченные обслуживать иностранные корабли.

И это невзирая на то, что Россия (тогда СССР) ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, отказавшись, таким образом, от значительных территориальных притязаний. Исходя из норм конвенции, России разрешается разведывать и разрабатывать ресурсы только в пределах своей исключительной экономической зоны, которая не должна превышать 200 морских миль, тем самым отказавшись от отраслевого принципа.

Россия поддерживает экономическое сотрудничество в своей арктической зоне только путем обеспечения там своей гегемонии. Однако ключ к успешной реализации арктических проектов в области природных ресурсов и морского маршрута будет главным образом основан на финансировании экономических проектов в области природных ресурсов и военной морской деятельности.

Арктика известна своими огромными запасами углеводородов и биологических ресурсов и чрезвычайно важна для России наряду с существованием СМП. Кремль рассматривает вопрос о разрешении транспортировки углеводородов по ПМШ только российскими судами.

По различным подсчетам в Арктике наличествует около 83 млрд. баррелей нефти и 100 млрд. тонн природного газа. И это могло послужить в будущем подспорьем по опутыванию Европы с помощью энергетической зависимости стран Запада от нефти и газа. Именно по этой причине рф в одностороннем порядке установила для Северного морского пути правовой режим внутренних вод, аргументируя это «исторической значимостью». В этом регионе ее усилия долгое время превалировали над попытками оппонентов из Норвегии, Дании, Канады и США.

Арктика всегда рассматривалась Россией как транзитный коридор, сырьевую базу и географический плацдарм для проникновения в Северную Атлантику, Азиатско-Тихоокеанский и Балто-Черноморский регион, где ключевым инструментом выступало интегрирование гражданской инфраструктуры энергетических проектов под свои военные нужды.

Но, в 2022 году россия решила развернуть полномасштабную войну против Украины, и эта война поставила точку в истории с экспансией в Арктику.

В Украину была переброшена 80-я и 200-я ОМСБр, которые годами тренировали действовать в суровой арктической зоне, при экстремально низких температурах.

200-я ОМСБр была брошена на Харьков, где её перемолола 92-я ОМБр ВСУ. В начале марта командир бригады Денис Курило был тяжело ранен и госпитализирован, а в двух БТГр от 1600 л.с. осталось менее 900 чел. Во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области в сентябре бригада лишилась большей части своей техники, среди которой новейшая модернизация Т-80БВМ, которую украинские войска захватили как трофеи.

80-я ОМСБр тем временем, планомерно и методично жарилась в Херсонской области, поступательно теряя боеспособность.

В итоге, Россия в войне против Украины утратила весь тот потенциал, который годами копила и наращивала, для военной экспансии в Арктике. А потому, как ни крути, а белые медведи в долгу перед украинцами.

Александр Коваленко, «Информационный навигатор»

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