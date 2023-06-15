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Дешевле квартиры: какие бизнесы в Беларуси можно купить до $10 тысяч

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  • 15.06.2023, 13:30
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Дешевле квартиры: какие бизнесы в Беларуси можно купить до $10 тысяч

Варианты в Минске и в регионах.

В течение последнего года власти Беларуси активно меняют условия работы для предпринимателей и малого бизнеса. В Минэкономики уверены, что это «создает стимулы для развития малого бизнеса». Кого-то перемены пугают, а кого-то, наоборот, стимулируют начать свое дело. Если вы из второй группы и перед вами стоит вопрос, куда вложить 10 тысяч долларов, вот несколько вариантов, пишет zerkalo.io.

За 21 тысячу рублей можно купить салон красоты в Мозыре. Причем отдают его co всем необходимым оборудованием и материалами, они входят в стоимость продажи. Салон включает парикмахерский, маникюрный, косметологический и педикюрный кабинеты. Два последних сданы в аренду мастерам. Есть наработанная клиентская база. Налажены поставки материалов.

В Минске почти за 24 тысячи рублей продается доля в ритуальном бизнесе, а именно по продаже памятников и благоустройству. Пункт приема заказов и выставка расположены в центре города. Окупаемость обещают за один-два года.

В Гомеле тоже продают действующее турагентство. «Хороший для турагентства оборот по счету, без долгов и кредитов. Окупаемость бизнеса менее года или один весенне-летний сезон», — указано в объявлении. Компания арендует помещение в центре города. Цена без франшизы — 7,5 тысяч долларов, с ней — на тысячу дороже.

В Полоцке менее чем за 10 тысяч долларов, а именно 29 тысяч рублей, предлагают магазин для пивоваров. Работает точка с 2019 года. «Интернет-магазин c CRM-системой и доставкой товара по PБ. «Живые» соцсети — Instagram и BK. Отличная кредитная история. Общество c ограниченной ответственностью без долгов и обременений. Всегда работали и работаем стабильно и в прибыль», — указано в объявлении.

В Минске за 8 тысяч долларов продается турагентство «в ста метрах от метро Петровщина» с девятилетней историей. В комплекте идут сайт агентства, настроенная контекстная реклама и база клиентов.

Также в столице продают центр робототехники, инженерии и программирования для школьников, который с 2016 года работает по франшизе. Цена бизнеса 17 700 рублей. Есть база клиентов, «продающий аккаунт в Инcтaгpaм, сайт».

За 16 тысяч рублей можно приобрести тир в торговом центре Outleto (Минск). «Отсутствует задолженность (аренда, коммунальные платежи, реклама, налоги, кассовое оборудование, эквaйpинг). Действующий персонал своевременно получает заработную плату», — говорят владельцы. Новому владельцу передадут право аренды помещения на действующих условиях без временных обязательств, а также право размещения рекламы в торговом цeнтpe.

Немного дороже — за 17,6 тысяч рублей в столице предлагают интернет-магазин косметики, который работает с 2018 года. По словам владельца, средняя посещаемость сайта в день — 300 человек.

В Слониме за 29,8 тысяч рублей продается детский образовательный центр с укомплектованным штатом педагогов и большой клиентской базой. Обещают помощь в оформлении на всех этапах и обучение, а также сопровождение первые 4 месяца, поддержку на протяжении первого учебного года.

В Могилеве предприниматель, который ушел в IT, отдает свой магазин автозапчастей за 25 тысяч рублей. «Работает c 2015 года. Большая клиентская база, единственный на районе», — пишет владелец.

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