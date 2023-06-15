закрыть
15 июня 2023, четверг, 15:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ прорвали российскую оборону и продвинулись под Угледаром

  • 15.06.2023, 13:38
  • 6,084
ВСУ прорвали российскую оборону и продвинулись под Угледаром

Во время наступления уничтожены четыре роты оккупантов и сбит вертолет Ка-52.

Украинские военные продвигаются на Таврическом направлении. В частности, в районе Угледара Донецкой области ВСУ удалось «продавить» оборону РФ и приблизиться в сторону позиций оккупантов под городом на расстояние до 1 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр сил обороны таврического направления.

«В рамках оборонной операции в районе города Угледар продолжаются меры по улучшению тактического положения. Так, наши подразделения и войска здесь продвинулись в сторону противника до 1 км», - говорится в сообщении.

Вместе с тем враг интенсивно обстрелял этот населенный пункт.

Бои на Таврическом направлении

На утро, 15 июня, украинские военные продвигаются на этом направлении. В частности, только за прошедшие сутки здесь ВСУ «отминусовали» больше 4 рот личного состава и 59 единиц техники. Кроме того, здесь был сбит вертолет Ка-52.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В образе Паниковского
В образе Паниковского Альфред Кох
Тихановская заметает мусор под ковер
Тихановская заметает мусор под ковер Наталья Радина
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников
Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип