ВСУ прорвали российскую оборону и продвинулись под Угледаром
- 15.06.2023, 13:38
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Во время наступления уничтожены четыре роты оккупантов и сбит вертолет Ка-52.
Украинские военные продвигаются на Таврическом направлении. В частности, в районе Угледара Донецкой области ВСУ удалось «продавить» оборону РФ и приблизиться в сторону позиций оккупантов под городом на расстояние до 1 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр сил обороны таврического направления.
«В рамках оборонной операции в районе города Угледар продолжаются меры по улучшению тактического положения. Так, наши подразделения и войска здесь продвинулись в сторону противника до 1 км», - говорится в сообщении.
Вместе с тем враг интенсивно обстрелял этот населенный пункт.
Бои на Таврическом направлении
На утро, 15 июня, украинские военные продвигаются на этом направлении. В частности, только за прошедшие сутки здесь ВСУ «отминусовали» больше 4 рот личного состава и 59 единиц техники. Кроме того, здесь был сбит вертолет Ка-52.