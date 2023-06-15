ВСУ прорвали российскую оборону и продвинулись под Угледаром 15.06.2023, 13:38

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Во время наступления уничтожены четыре роты оккупантов и сбит вертолет Ка-52.

Украинские военные продвигаются на Таврическом направлении. В частности, в районе Угледара Донецкой области ВСУ удалось «продавить» оборону РФ и приблизиться в сторону позиций оккупантов под городом на расстояние до 1 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр сил обороны таврического направления.

«В рамках оборонной операции в районе города Угледар продолжаются меры по улучшению тактического положения. Так, наши подразделения и войска здесь продвинулись в сторону противника до 1 км», - говорится в сообщении.

Вместе с тем враг интенсивно обстрелял этот населенный пункт.

Бои на Таврическом направлении

На утро, 15 июня, украинские военные продвигаются на этом направлении. В частности, только за прошедшие сутки здесь ВСУ «отминусовали» больше 4 рот личного состава и 59 единиц техники. Кроме того, здесь был сбит вертолет Ка-52.

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