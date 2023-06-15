Гиркин занервничал из-за наступления ВСУ на Южном фронте 15.06.2023, 13:59

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Игорь Стрелков-Гиркин

Украинская армия атакует российские позиции сразу с нескольких направлений.

Подразделения украинской армии после успешного продвижения на Южном направлении фронта сохранили за собой отвоеванные позиции, включая Макаровку, которую ВС РФ безуспешно пытались отбить накануне.

Бывший полевой командир «ДНР» и экс-офицер российских спецслужб Игорь Стрелков-Гиркин сообщает, что дожди в районе южнее Орехова внесли коррективы в действия ВСУ, однако украинская армия продолжает перегруппировку, сопровождая ее артиллерийскими ударами по ВС РФ, передает dialog.ua.

В своем Telegram-канале Гиркин отмечает, что украинская армия атакует российские позиции сразу на нескольких участках фронта, включая район севернее Бахмута и окраину Урожайного, пытаясь растаскать по разным направлениям российскую авиацию и найти слабое место в обороне оккупантов.

Более того, Гиркин прогнозирует, что ВСУ нанесут удар по российским позициям на нескольких дополнительных участках фронта - в районе Донецка, на Времевском выступе, а также осуществят попытку переправы через Днепр выше Новой Каховки. По его словам, резервы у украинской армии для этого есть.

«Цель - растащить нашу авиацию по разным участкам и найти слабое звено в обороне. Резервы для этого у врага есть в достаточном количестве», - пишет Гиркин.

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