Гиркин занервничал из-за наступления ВСУ на Южном фронте
- 15.06.2023, 13:59
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Украинская армия атакует российские позиции сразу с нескольких направлений.
Подразделения украинской армии после успешного продвижения на Южном направлении фронта сохранили за собой отвоеванные позиции, включая Макаровку, которую ВС РФ безуспешно пытались отбить накануне.
Бывший полевой командир «ДНР» и экс-офицер российских спецслужб Игорь Стрелков-Гиркин сообщает, что дожди в районе южнее Орехова внесли коррективы в действия ВСУ, однако украинская армия продолжает перегруппировку, сопровождая ее артиллерийскими ударами по ВС РФ, передает dialog.ua.
В своем Telegram-канале Гиркин отмечает, что украинская армия атакует российские позиции сразу на нескольких участках фронта, включая район севернее Бахмута и окраину Урожайного, пытаясь растаскать по разным направлениям российскую авиацию и найти слабое место в обороне оккупантов.
Более того, Гиркин прогнозирует, что ВСУ нанесут удар по российским позициям на нескольких дополнительных участках фронта - в районе Донецка, на Времевском выступе, а также осуществят попытку переправы через Днепр выше Новой Каховки. По его словам, резервы у украинской армии для этого есть.
«Цель - растащить нашу авиацию по разным участкам и найти слабое звено в обороне. Резервы для этого у врага есть в достаточном количестве», - пишет Гиркин.