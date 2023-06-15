Российский рубль опустился на минимум за 421 день1
- 15.06.2023, 14:00
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Итоги валютных торгов в Минске.
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 15 июня прошли очередные торги.
По итогам торгов, как отмечают banki24.by, евро вырос до максимума за 1,5 месяца, а российский рубль опустился на минимум за 421 день (год и 2 месяца).
Так на сегодняшних торгах, курс доллара упал на 0,37% — до 2,9853 рубля.
Евро подорожал на 0,62% — до 3,25 рубля.
Российский рубль подешевел на 0,06% — до 3,5617 рубля за 100 российских рублей.
Курс юаня упал на 0,25% — 4,1921 рубля за 10 юаней.