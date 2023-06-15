Российский рубль опустился на минимум за 421 день 1 15.06.2023, 14:00

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Итоги валютных торгов в Минске.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 15 июня прошли очередные торги.

По итогам торгов, как отмечают banki24.by, евро вырос до максимума за 1,5 месяца, а российский рубль опустился на минимум за 421 день (год и 2 месяца).

Так на сегодняшних торгах, курс доллара упал на 0,37% — до 2,9853 рубля.

Евро подорожал на 0,62% — до 3,25 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,06% — до 3,5617 рубля за 100 российских рублей.

Курс юаня упал на 0,25% — 4,1921 рубля за 10 юаней.

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