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Стендап скромного «Рэмбо»

  • 15.06.2023, 14:10
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Стендап скромного «Рэмбо»

Жалко, что на фронт толком не ездил.

Сегодня стартовал Петербургский международный экономический форум, который сдувается вместе с экономикой и статусом России в мире. В прошлом году там были такие влиятельные гранды как экс-агент пирамиды «МММ» Денис Пушилин, представители запрещенной в РФ террористической организации «Талибан» и прочий бомонд.

В этом году от поездки вежливо отказался президент Бразилии. А главный гость шейх ОАЭ, кажется, до сих пор думает: приехать лично или послать видеооткрытку, как сделал в том году президент Египта. Президент Казахстана Токаев, который был главный гостем ПМЭФ в прошлом году, тоже решил не тратить время и послал в Питер своих замов. Тем более на прошлой неделе в Астане он закатил собственный форум с главами Chevron, CNPC, Citi Bank, Total, а также директором МВФ, генсеком ОБСЕ и разными еврочиновниками. То есть, с теми, кого не будет в Петербурге. Причем в то время, как Кремль отказал в аккредитации на ПМЭФ западным СМИ, главным инфопартнером в Астане стал канал CNN. В общем, тихой сапой Токаев решил строить собственный, центральноазиатский Давос. Тем более, что в свободной экономической зоне инвесторам разрешили работать по британскому праву.

Разумеется, в Питере все ждут главный стендап - с участием Владимира Путина. Он по традиции будет в пятницу. Но словесное недержание раскрыло часть карт еще вчера, на встрече с z-военкорами. Захотелось президенту послушать окопной правды. Но вместо нее военкоры слушали правду кабинетную. Оказалось, что Путин лучше них разбирается, как там «на передке». А потом …вспомнила бабка, как девкой была. Путин вдруг рассказал, как «лазил под пулями», когда «летел на вертолете» (вероятно, имелся в виду 1999 г.). Был известный мем «Наталья морская пехота». Теперь героиню сменил Владимир-чудотворец.

Какой скромный Рэмбо. Жалко, что на фронт толком и не ездил. Не хочет брать пример с Зеленского. Но гордыни за последние месяцы чего-то поубавилось. Ударами по центрам принятия решения давно не грозил, хотя пропагандисты не унимаются. Ну ладно психбольные в телевизоре. Но даже некогда толковый политолог Сергей Караганов сошел с ума - написал статью, что ядерный удар сделает мир лучше.

У Путина план другой. Говорит, дескать удары беспилотниками по российским городам - «проблема решаема». Еще бы добавил - «в рабочем порядке». А решаема она созданием санитарной зоны. План, конечно, креативный, но своеобразный. Там же, на встрече, обвинил ВСУ в подрыве Каховской ГЭС, но тут же добавил - это как раз и сорвало их планы по наступлению. А в конфликте Пригожина и Минобороны, кажется, встал на сторону Шойгу. И подтвердил, что «Вагнера» все же должны подписывать контракт с ведомством. Хотя хозяин ЧВК недавно рассказывал, что делать этого никто не будет.

На разминке перед ЭКОНОМИЧЕСКИМ форумом оказался еще и первый вице-премьер Андрей Белоусов. Коллективный Патрушев нашептал ему на ухо - нужен пассаж про духовность. И тот выдал: Россия может стать хранителем традиционных ценностей Запада. Как в воду глядел. На следующий день, то есть, сегодня дали 7,5 лет главе штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой - за то, что просто возглавляла штаб еще до признания ФБК экстремистской организацией.

Других скреп у них пока нет.

Арсений Молчанов, t.me

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