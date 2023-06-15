Карта рыбака в Польше: что это такое и как белорусу ее получить 1 15.06.2023, 14:19

2,260

Без этого документа можно получить штраф.

Что должно быть у рыбака в Польше, чтобы не получить штраф? MOST рассказывает, что такое карта рыбака, сколько она стоит и где её получить.

Карта рыбака (karta wędkarska) — документ, который даёт право на получение лицензии на ловлю рыбы в Польше.

Кто должен иметь карту рыбака

Любой человек старше 14 лет, который хочет ловить рыбу в польских водоёмах, обязан иметь такую карту.

Лица младше 14 лет освобождаются от такой обязанности — они могут ловить рыбу под присмотром взрослых, у которых такая карта должна быть.

Люди, которые хотят рыбачить на лодке, помимо рыболовной карты, должны помнить также о регистрации самой лодки.

Где взять карту и сколько она стоит

Чтобы получить карту рыбака, необходимо сдать экзамен на знание правил ловли рыбы в местном Польском Рыболовном Союзе (PZW), а затем подать заявление вместе с необходимыми документами в администрацию населённого пункта, где вы проживаете.

Информация о том, где и когда сдавать экзамен, предоставляется отдельными комиссиями PZW. Заявление нужно искать на сайте ведомства по месту жительства. Время ожидания после подачи заявки, как правило, составляет до трёх рабочих дней.

Стоимость экзамена на карту рыбака составляет 40 злотых (до 16 лет — бесплатно). За саму карту необходимо заплатить 10 злотых.

Как выглядит экзамен

Экзамен включает в себя знание положений из Закона о внутреннем рыболовстве и Постановления министра сельского хозяйства и развития сельских районов о ловле рыбы и условиях выращивания, разведения и ловли других организмов, живущих в воде.

Он может проходить как в письменной форме, так и в устной. Форма проведения экзамена определяется экзаменационной комиссией.

Необходимые документы:

- Справка о сдаче экзамена и заявление на получение лицензии на ловлю рыбы;

- Актуальная фотография;

- Удостоверение личности;

- Для несовершеннолетнего — заявление, которое подписано его законным представителем.

Для легальной рыбалки в Польше недостаточно иметь только карту рыбака. Необходимо также получить разрешение на рыбалку и оплатить членские взносы в PZW. Цена на отдельное разрешение устанавливается в зависимости от региона.

Штраф за отсутствие карты рыбака составляет от 200 до 500 злотых, за отсутствие разрешения на рыбалку — от 100 злотых.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».