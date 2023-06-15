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«Тур в Эмираты можно словить и за тысячу долларов»

  • 15.06.2023, 14:27
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«Тур в Эмираты можно словить и за тысячу долларов»

Куда этим летом белорусы едут отдыхать и сколько это стоит.

Тех, кто в этом году решил провести отпуск на море, специалисты предупреждают: цены на туры этим летом поднялись. Особенно это касается таких популярных направлений, как Турция и Грузия. «Зеркало» поговорило со специалистами о том, куда собираются этим летом белорусы и сколько денег им для этого понадобится. В целях безопасности имена собеседниц изменены.

Турция

По наблюдениям Марины, которая работает в одной из турфирм Минска, тройка направлений, которые выбирают их туристы, выглядит так: Турция, ОАЭ и автобусные туры по Европе.

— Турция — неизменный лидер всех сезонов уже долгие годы. Этим летом она очень подорожала, — объясняет она. — Хороший, качественный тур на 10−11 ночей для двоих теперь не может стоить меньше чем 3,5 тысячи евро (около 11,3 тысячи рублей. — Прим. ред.). Хотя год назад мы говорили о двух тысячах евро (около 6,5 тысячи рублей. — Прим. ред.). Причем это будет отель ниже, чем пять звезд. Конечно, могут быть более бюджетные варианты, но это уже какие-то игры с отелем. Допустим, он далеко от моря или там предлагают не очень качественное питание. Возможно, курорт попроще. Несмотря на высокие цены, люди все равно едут туда отдыхать. Только если раньше они останавливались в «пятерках», то теперь мы предлагаем им адекватные четыре звезды. Продолжительность поездки сокращается до 7 ночей.

Туристы, которые обычно выбирали отдых в дорогих турецких отелях, например сети Rixos, «теперь смотрят в сторону Мальдив». Такой вариант, отмечает Марина, получается дешевле.

— В пик сезона — июль, август, — если речь идет о хорошем отеле, то Турция не может быть дешевой, — говорит и еще одна наша собеседница Наталья, представитель турфирмы из Гродно. — Это направление и в прошлом году вряд ли получилось бы назвать дешевым, но в этом, по моим ощущениям, оно еще подорожало процентов на 15. Почему так происходит? Во-первых, в Турции инфляция, и цены выросли. Во-вторых, мало рейсов. Осталась только «Белавиа». В-третьих, если раньше эта страна конкурировала с Грецией, Италией, Испанией, то теперь, из-за сложности с получением виз в ЕС, конкурентов у нее, считай, не осталось. Они могут ставить любую стоимость — и люди полетят.

ОАЭ

— Мне кажется, разница между Турцией и ОАЭ невелика, потому что у Объединенных Арабских Эмиратов очень хорошее ценовое предложение, — объясняет Марина. — Есть такое направление, как Фуджейра, где летом не так жарко, как в Дубае, и сюда летают семьи с детьми. До 2020 года отдых в Эмиратах был достаточно дорогим. Однако после того, как увеличилось количество рейсов (и Flydubai, и «Белавиа». — Прим.) и построили много новых отелей, цена на перевозку и проживание стала приемлема. В итоге в хорошем городском отеле Дубая или Шарджа можно вдвоем отдохнуть 7−10 ночей за 1600 долларов (около 4,8 тысячи рублей. — Прим.). Кроме того, в связи с большим объемом перевозок сюда часто бывают горящие предложения. В итоге можно «словить» туры и за 1200 (примерно 3,6 тысячи рублей. — Прим. ред.), и за 1100 (около 3,3 тысячи рублей. — Прим. ред.), и даже иногда меньше 1000 долларов (примерно 2,9 тысячи рублей. — Прим. ред.).

Наталья отмечает, что летом в ОАЭ очень жарко, хотя «есть разные регионы», и все пространства в местных отелях кондиционированы.

— Летом мы предлагаем брать не городские отели, а то, что ближе к пляжу. Когда ты у моря, то и +50°C можно перенести. Особенно если у тебя кондиционер везде, — отмечает Наталья. — Если же люди хотят посмотреть экскурсионку, то лучше лететь в Эмираты зимой, осенью или весной.

Италия, Греция, Венгрия, Испания

По словам Марины, к этому лету «вернулись в достаточно приемлемых объемах» автобусные туры в Европу.

— Раньше Беларусь была одним из флагманов автобусных туров в Европу, но после пандемии и определенных жизненных и политических нюансов осуществлять эти туры стало сложно. Многие посольства не открывают визы, — говорит собеседница. — В то же время посольство Италии поддерживает туроператоров и выдает визы для отдыха. Поэтому в Беларуси сейчас это одно из массовых направлений. Есть подобные туры в Грецию, Венгрию, Испанию. Все визы, кроме испанской, люди получают в Минске, за последней нужно ехать в визовый центр в Москве, поэтому поток автобусных туристов в эту страну небольшой.

Предложение по автобусным турам есть разные, продолжает Марина. Это экскурсионные программы на 7−8 дней. Туристы едут посмотреть Венецию, Флоренцию, а есть туры по 14−15 дней, тут люди уже смотрят что-то по маршруту и 6−7 дней отдыхают на море. Такие поездки более популярны.

— Стоимость подобных туров — в районе 300−800 евро (960−2600 рублей. — Прим. ред.) на человека. Варианты на максимум семь дней с одним-двумя транзитными переездами стоят дешевле. Длинные поездки с отдыхом в отеле где-нибудь в Тоскане, Лигурии — дороже, — останавливается на цифрах сотрудница агентства. — Осенью эти итальянские туры преобразуются в поездки на термальные курорты возле Неаполя. Это будет альтернатива Карловым Варам.

Марина отмечает, что за два года итальянское посольство ни разу не отказало их туристам в визах. У ее коллеги Натальи из Гродно другой опыт:

— Мое мнение, визы сейчас — это лотерея. Знаю о случае, когда люди поехали в Москву делать испанскую визу под тур, и посольство им отказало без объяснения причин.

Кстати, в турфирме, где работает Наталья, первую позицию по востребованности также занимает Турция, вторую Грузия, третью — ОАЭ.

Грузия

— По моим наблюдениям, в этом году цены на туры в Грузию выросли процентов на 30 и стали на уровне с Турцией. А в некоторых моментах и дороже. Недавно коллега делала подборку по стоимости и удивилась, что Турция вышла дешевле всего, — рассказывает Наталья. — С чем это связано, я не знаю. Скорее всего, стоимость жилья в Грузии взлетела из-за большого количества россиян, которые туда переехали. К тому же подросла цена перевозки, как авиа, так и на автобусе. К слову, автобусный переезд иногда людей смущает, потому что нужно ехать через территорию России. Хотя есть и те, кто готов отправиться на курорт хоть под обстрелами. Бывает, нам и сейчас звонят, интересуются, есть ли путевки в Крым. Когда отвечаешь «нет», они удивляются: «А что случилось? Мы же пять лет назад ездили».

В минском турагентстве, где работает Марина, последние годы Грузия входила в топ-3 популярных направлений. Но в этом летнем сезоне она стала на пятой позиции вместе с Арменией, Азербайджаном, Россией.

— Количество рейсов в Грузию сократилось (думаю, причина — недозагрузка мощностей, которые изначально предполагали туроператоры), проживание в отелях подорожало на 30−40 процентов, — делится наблюдениями Марина. — Мое мнение, Грузия была лидером недорогого массового туризма. Сейчас она эту позицию потеряла. Почему? Возможно, потому что страна развивается, и там сейчас много отдыхающих из Европы и арабского мира. Это направление, как и любое другое, завоевывает новые рынки сбыта, пользуется спросом, потому что является качественным, и, соответственно, становится дорогим.

По данным сайта для поиска туров и отелей tourvisor.ru на сегодня, тур в Батуми на двоих на 7 ночей в четырехзвездочном отеле с вылетом из Минска 3 июля можно найти за 4,6−5,6 тысячи белорусских рублей.

Египет

На четвертую позицию обе собеседницы поставили Египет. По словам Марины, тур в эту страну на 7−10 ночей на двоих в среднем обойдется где-то 1,6−2 тысячи долларов, или 4,7−5,9 тысячи рублей. По словам собеседниц, цена на него в сравнении с прошлым летом практически не изменилась.

— Мне кажется, он теряет лидирующие позиции по продажам — из-за цены (Египет не выдерживает конкуренцию с теми же Эмиратами), малого количества новых отелей. Туристы его выбирают меньше, — делится наблюдениями Марина. — Недавно произошла трагедия в Красном море с акулой. Думаю, это также повлияет на определенное падение спроса.

Россия

— У нас пятое место — это микс: Грузия, Армения, Азербайджан, Россия. Тут сложно выделить, что интересует больше, что меньше. Судя по всему, лидером будет Россия, потому что тут больше продукта и он становится более качественным, — объясняет Марина. — По последнему направлению туристам интересны туры в Дагестан, путешествия на круизных лайнерах по Волге, поездки в Санкт-Петербург. Насколько я знаю, каждый четверг из Минска в Питер уходит 8, 12, а то и 15 автобусов с туристами. Это большой поток людей, особенно если учесть, что еще есть поезда, самолеты. И все это заполнено. Еще одна позиция — отдых в Сочи. Он тоже набирает интерес. Думаю, к следующему году это будет еще более популярное направление и может подвинуть другие дестинации (места для посещения туристами. — Прим. ред.).

Отвечая на вопрос, изменился ли интерес к турам по России в связи с войной в Украине, Марина отвечает: «Сложно сказать».

— Мы, например, не предлагаем Крым. Переживаем за какие-то вещи, которые туристы могут не понять или неправильно принять, — говорит она. — В то же время Дагестан — это Кавказ. Это направление стало набирать популярность в 2020-м, когда закрытые границы позволили малым республикам вложить деньги в свой продукт. Данное направление очень хорошее по качеству предложения. Такие туры, как правило, экскурсионные. Люди смотрят достопримечательности и природные места.

А если есть виза?

— Некоторые белорусские турфирмы продают туры польских операторов. Человек покупает его, добирается до Варшавы — и оттуда летит, куда хочет. Тут уже вариантов миллион. Можно посмотреть Мадагаскар, Канары, — перечисляет Наталья. — Что касается вылетов из Вильнюса, то раньше в Беларуси продавали литовский «Тезтур» и Novaturas, но они перестали работать с нашей страной. Предложений от других компаний я не встречала, но, думаю, человек сам может напрямую что угодно забронировать.

Стоит ли ждать горящих туров?

Марина уверена: они есть всегда. Вопрос только в качестве этих туров.

— Обычно это туры, которые уценились из-за авиабилетов или вышло какое-то спецпредложение по отелю. Например, недозагрузка. Но нужно понимать, если отель начинает дозагрузку, то, вероятно, это плохой отель. Хорошие — заполняются на раннем бронировании. Исключения составляют только новинки, то есть те, что открыли свои двери в этом сезоне, и их еще никто не знает, — объясняет собеседница. — Поймать такой тур можно, но я бы не рекомендовала на этом зацикливаться. Все-таки самая лучшая цена и предложение — это раннее бронирование.

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