закрыть
15 июня 2023, четверг, 15:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путинист Охлобыстин объяснил, почему до сих пор не на войне

8
  • 15.06.2023, 14:33
  • 8,086
Путинист Охлобыстин объяснил, почему до сих пор не на войне

Скандальный актер заявил, что ему «мешают».

Скандальный российский актер Иван Охлобыстин, с начала российской войны против Украины неоднократно выступавший в поддержку агрессии, объяснил, почему за почти полтора года так и не побывал в «зоне СВО».

О своих поездках в регионы вблизи боевых действий уже успели отчитаться многие российские артисты-путинисты, там же бывают бывшие «коллеги» Охлобыстина по РПЦ. Сам он уверяет, что «мечтает отдать долг Родине, но ему кто-то мешает».

«Я уже трижды предлагал себя послать на линию фронта, но не получил одобрения, - заявил Охлобыстин «Стархиту», не уточнив, как подавал заявку и кто и по какой причине ее отклонил. Не разрешили пока поехать».

Актер при этом добавил, что со своей «шумливой» профессией в зоне СВО он бы «принес больше неприятностей, чем пользы». Также он сообщил, что в будущем может потребоваться там, но «сам не дерзну себя навязывать».

Помимо этого артист заявил, что его семья и супруга, мать его шестерых детей, с ним во всем солидарны. По словам Охлобыстина, они с женой договорились, что будут жить долго и счастливо и умрут «в один день от одной гранаты».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В образе Паниковского
В образе Паниковского Альфред Кох
Тихановская заметает мусор под ковер
Тихановская заметает мусор под ковер Наталья Радина
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников
Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип