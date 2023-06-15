Путинист Охлобыстин объяснил, почему до сих пор не на войне 8 15.06.2023, 14:33

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Скандальный актер заявил, что ему «мешают».

Скандальный российский актер Иван Охлобыстин, с начала российской войны против Украины неоднократно выступавший в поддержку агрессии, объяснил, почему за почти полтора года так и не побывал в «зоне СВО».

О своих поездках в регионы вблизи боевых действий уже успели отчитаться многие российские артисты-путинисты, там же бывают бывшие «коллеги» Охлобыстина по РПЦ. Сам он уверяет, что «мечтает отдать долг Родине, но ему кто-то мешает».

«Я уже трижды предлагал себя послать на линию фронта, но не получил одобрения, - заявил Охлобыстин «Стархиту», не уточнив, как подавал заявку и кто и по какой причине ее отклонил. Не разрешили пока поехать».

Актер при этом добавил, что со своей «шумливой» профессией в зоне СВО он бы «принес больше неприятностей, чем пользы». Также он сообщил, что в будущем может потребоваться там, но «сам не дерзну себя навязывать».

Помимо этого артист заявил, что его семья и супруга, мать его шестерых детей, с ним во всем солидарны. По словам Охлобыстина, они с женой договорились, что будут жить долго и счастливо и умрут «в один день от одной гранаты».

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