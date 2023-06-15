«Может, в нем нить позолоченная?» 2 15.06.2023, 14:41

2,610

Белоруса удивила цена на слуцкие пояса.

Белорус Сергей побывал на экскурсии в Несвижском замке и зашел в местную сувенирную лавку. Сергей очень удивился, увидев цену на слуцкий пояс: более 2 300 рублей, пишет Onliner.

«Очень удивила цена тканого пояса, почти по цене базового «Айфона», — написал нам мужчина. Он сказал, что рядом с ним в сувенирном магазине было много гостей и многие удивленно фотографировали ценник. — Думали, может, в нем нить позолоченная, но нет. Загадку высокой цены никто так и не разгадал».

Предприятие: 2 370 рублей за уникальный слуцкий пояс — это еще недорого

На сайте РУП «Слуцкие пояса» указано, что они ткут пояса с соблюдением всех оригинальных традиций и использованием натурального шелка, металлизированных нитей, а также нитей с содержанием золота и серебра.

Как пояснили в «Слуцких поясах», 2370 рублей — это еще недорого для пояса. Нам рассказали, что пояса изготавливаются на оборудовании, аналогов которому нет ни в Беларуси, ни в мире. Для создания уникального ткацкого станка белорусские ученые разрабатывали чертежи, консультировались с немецкими специалистами. В итоге в Германии был создан для белорусского предприятия станок, который настраивали в течение долгого времени.

Изготовление пояса — «это очень долгий процесс, очень». Его дороговизна объясняется не наличием золотых нитей, «потому что хорошая качественная нить без каких-либо вкраплений может стоить дороже, чем золотая. Тут вопрос технологий, уникальности, сложности процесса производства».

Изданию пояснили, что часто такие пояса приобретают для подарка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».