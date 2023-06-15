Охота дронов, быстрые штурмы, танковые сражения: хроника наступления ВСУ 15.06.2023, 14:42

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У оккупантов горит земля под ногами.

5 июня заместительница главы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ на некоторых направлениях переходят к наступательным действиям. За прошедшие 10 дней украинской армии удалось освободить несколько населенных пунктов и взять под контроль территорию площадью более 90 квадратных километров.

Сайт Charter97.org собрал видео самых ярких моментов украинского наступления за последние 10 дней.

5 июня командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как танки 3-й отдельной штурмовой бригады под Бахмутом «разнесли» посадку с россиянами.

Горячо было в этот день и на Запорожском направлении. В Пологовском районе украинский танк Т-64 «деклассировал» модернизированную бронемашину Т-80 из РФ. На этом фоне появились сообщения о потере россиянами контроля над двумя населенными пунктами на стыке Запорожской и Донецкой областей. Яркое видео танковой дуэли опубликовал народный депутат Украины Юрий Мысягин.

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6 июня появилась информация, что воины ВСУ из 92-й бригады с помощью дронов уничтожили целую роту российских оккупантов, состоявшую из бывших заключенных. Россияне отправились на позиции роты бывших заключенных, но ВСУ в это время продвинулись вперед и заняли ее. С помощью «свадебных дронов» эта рота была истреблена полностью. Четырех оккупантов взяли в плен.

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7 июня сухопутные войска Украины мощно ударили из артиллерии по армии РФ в затопленной Херсонской области.

8 июня ВСУ провели еще один удачный штурм на Бахмутском направлении. Воинам удалось ликвидировать немалое количество живой силы врага, а также взять в плен четырех солдат РФ.

9 июня в Сети появилась видеозапись, на которой снят штурм позиций оккупантов. Украинские воины атаковали вражескую позицию на двух американских автомобилях Humvee. Место проведения операции не указывается.

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На одном из участков фронта рота россиян бросила свои позиции и бежала под ударами подразделений ВС Украины.

10 июня украинские защитники разбили подразделения 72-й бригады ВС России под Бахмутом. В частности, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады фактически полностью уничтожили врага. Части оккупантов удалось бежать, еще несколько российских военных попали в плен.

11 июня бойцы «Волчьей стаи» из 3-й штурмовой бригады ВСУ пошли на штурм и прорвали позиции россиян. В ходе штурма врага забросали гранатами, «полили» их огнем из стрелкового оружия. Показательно, что, несмотря на тяжелые условия, военные Украины сохраняли присутствие духа и даже кураж. На каком участке фронта проходила операция, не сообщается. Известно, что 3-я бригада участвует, в том числе, в прорыве флангов Бахмутского направления.

12 июня украинские морпехи накрыли российскую технику под Сторожевым в Донецкой области. Подбиты БМП оккупантов и Т-80 БВ, россиян взяли в плен.

Хлопці з 88 бату 35 ОБрМП поділилися відео відбиття зустрічної атаки ворога на Сторожеве



Кацапи в кількості 4 машин проривалися до села, де в повному складі були знищені. На відео можна побачити підбиття БМП та вже уражений Т-80 БВ. Морпіхи взяли й полонених. Зверніть увагу на… pic.twitter.com/sXSJL6xdr7 — DeepState UA (@Deepstate_UA) June 12, 2023

13 июня ВСУ показали видео освобождения Макаровки в Донецкой области. Как сообщили бойцы 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, часть личного состава врага была уничтожена, часть взята в плен, а часть сбежала.

14 июня бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады устроили ночную охоту дронов на российскую пехоту в районе Марьинки. Враг понес значительные потери в живой силе.

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