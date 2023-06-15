Охота дронов, быстрые штурмы, танковые сражения: хроника наступления ВСУ
- 15.06.2023, 14:42
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У оккупантов горит земля под ногами.
5 июня заместительница главы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ на некоторых направлениях переходят к наступательным действиям. За прошедшие 10 дней украинской армии удалось освободить несколько населенных пунктов и взять под контроль территорию площадью более 90 квадратных километров.
Сайт Charter97.org собрал видео самых ярких моментов украинского наступления за последние 10 дней.
5 июня командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как танки 3-й отдельной штурмовой бригады под Бахмутом «разнесли» посадку с россиянами.
Горячо было в этот день и на Запорожском направлении. В Пологовском районе украинский танк Т-64 «деклассировал» модернизированную бронемашину Т-80 из РФ. На этом фоне появились сообщения о потере россиянами контроля над двумя населенными пунктами на стыке Запорожской и Донецкой областей. Яркое видео танковой дуэли опубликовал народный депутат Украины Юрий Мысягин.
6 июня появилась информация, что воины ВСУ из 92-й бригады с помощью дронов уничтожили целую роту российских оккупантов, состоявшую из бывших заключенных. Россияне отправились на позиции роты бывших заключенных, но ВСУ в это время продвинулись вперед и заняли ее. С помощью «свадебных дронов» эта рота была истреблена полностью. Четырех оккупантов взяли в плен.
7 июня сухопутные войска Украины мощно ударили из артиллерии по армии РФ в затопленной Херсонской области.
8 июня ВСУ провели еще один удачный штурм на Бахмутском направлении. Воинам удалось ликвидировать немалое количество живой силы врага, а также взять в плен четырех солдат РФ.
9 июня в Сети появилась видеозапись, на которой снят штурм позиций оккупантов. Украинские воины атаковали вражескую позицию на двух американских автомобилях Humvee. Место проведения операции не указывается.
На одном из участков фронта рота россиян бросила свои позиции и бежала под ударами подразделений ВС Украины.
10 июня украинские защитники разбили подразделения 72-й бригады ВС России под Бахмутом. В частности, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады фактически полностью уничтожили врага. Части оккупантов удалось бежать, еще несколько российских военных попали в плен.
11 июня бойцы «Волчьей стаи» из 3-й штурмовой бригады ВСУ пошли на штурм и прорвали позиции россиян. В ходе штурма врага забросали гранатами, «полили» их огнем из стрелкового оружия. Показательно, что, несмотря на тяжелые условия, военные Украины сохраняли присутствие духа и даже кураж. На каком участке фронта проходила операция, не сообщается. Известно, что 3-я бригада участвует, в том числе, в прорыве флангов Бахмутского направления.
12 июня украинские морпехи накрыли российскую технику под Сторожевым в Донецкой области. Подбиты БМП оккупантов и Т-80 БВ, россиян взяли в плен.
Хлопці з 88 бату 35 ОБрМП поділилися відео відбиття зустрічної атаки ворога на Сторожеве— DeepState UA (@Deepstate_UA) June 12, 2023
Кацапи в кількості 4 машин проривалися до села, де в повному складі були знищені. На відео можна побачити підбиття БМП та вже уражений Т-80 БВ. Морпіхи взяли й полонених. Зверніть увагу на… pic.twitter.com/sXSJL6xdr7
13 июня ВСУ показали видео освобождения Макаровки в Донецкой области. Как сообщили бойцы 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, часть личного состава врага была уничтожена, часть взята в плен, а часть сбежала.
14 июня бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады устроили ночную охоту дронов на российскую пехоту в районе Марьинки. Враг понес значительные потери в живой силе.