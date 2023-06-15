В Беларуси намерены серьезно перетряхнуть сектор такси 15.06.2023, 15:07

Указом о такси могут ввести лицензирование в нерегулярных перевозках.

Не так давно был опубликован проект указа «Об автомобильных перевозках пассажиров». Если документ будет принят, то он серьезно перетряхнет сектор такси: в Беларуси создадут реестр нерегулярных перевозчиков, деятельность без включения в реестр будет запрещена, пишет abw.by.

Что предлагают

Cущественные изменения коснутся Яндекс.Такси и прочих агрегаторов. В проекте указа говорится, что иностранные компании вправе оказывать услуги диспетчера перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, диспетчера такси только в случае создания ими на территории Беларуси юридического лица.

Диспетчеры обязаны будут использовать в своей деятельности информационные системы и ресурсы, размещенные на территории Беларуси, передавать заказы на перевозки только перевозчикам, сведения в отношении транспортных средств и водителей которых внесены в реестр.

Также перевозчики будут обязаны обеспечить видеофиксацию выполнения перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями-такси, и хранить эти данные не менее месяца.

Внесение в реестр будет платным. Предполагается, что стоимость внесения в реестр составит 2 базовые величины за каждое транспортное средство, 1 базовую за каждого водителя, 100 базовых величин с каждого диспетчера автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении или диспетчера такси. При внесении изменений в реестр также будут взимать деньги.

Для недобросовестных перевозчиков и диспетчеров предусматриваются механизмы приостановления нахождения и исключения из реестра. В проекте документа говорится, что в случае нарушений Транспортная инспекция может приостановить нахождение в реестре: водителя – на месяц, транспортного средства, перевозчика, диспетчера – на 3 месяца. Возобновиться можно будет при устранении нарушений. Без включения в реестр работать будет нельзя. Это лишь немногие предлагаемые нововведения.

На правовом форуме с 8 по 18 июня ведется «общественное обсуждение» проекта указа. Он вызвал большой резонанс. Мнения – от «ну теперь точно прощайте Uber и Yandex» до «давно пора такой нормативный акт вводить было». По итогам обсуждения по традиции инициатор обсуждения должен подготовить таблицу с указанием, какие идеи будут приняты, а какие – нет. Журналисты собрали разные мнения, высказанные во время «общественного обсуждения».

АПИД: «70 процентов водителей и 90 процентов перевозчиков уйдут в тень»

Свой комментарий распространила Ассоциация перевозчиков и диспетчеров такси (АПиД). Ассоциация считает, что указ повлечет «негативные социальные и экономические последствия», о которых «от имени подавляющего большинства участников рынка пассажирских перевозок мы хотели бы предупредить».

В ассоциации уверены, что меры повлекут повышение цен на перевозку для пассажиров, уход минимум 70% водителей и 90% перевозчиков в теневой сегмент рынка и утрату дополнительного заработка для 30-40% занятого в отрасли трудоспособного населения. «В конечном итоге это приведет к крупным потерям налоговых отчислений в бюджет», – считают в Ассоциации.

Там отмечают: «Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, по сути, вводит лицензирование автомобильных перевозчиков, водителей, транспортных средств, диспетчеров такси, диспетчеров автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Как это соотносится с положениями декрета Лукашенко №7 от 23 ноября 2017 г. «О развитии предпринимательства» (декрет №7), который отменил лицензирование такой деятельности?

Само ведение и внесение сведений о субъектах в реестр подразумевает под собой не устранение возможностей причинения вреда жизни или здоровью людей, а тотальный и повсеместный контроль за ведением субъектами своей деятельности и введение дополнительных ограничений при такой деятельности (подпункт 2.3)».

Основания об отказе во внесение в реестр недостаточно конкретизированы, так как в законодательстве об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках присутствует обширное количество положений, и за большую часть несоответствий недопуск является нецелесообразной мерой (подпункт 2.4).

Согласно подпункту 2.6. деятельность субъекта можно приостановить за любое нарушение без каких-либо предварительных мер (предупреждение, штраф), что не соответствует принципам разумности и справедливости. Также данная мера применяется к субъекту не только из-за нарушения им положений проекта указа, но и других актов законодательства Республики Беларусь, затрагивающих сферу автомобильной перевозки пассажиров.

Включение в перечень случаев исключения субъектов из реестра абзацев 8-9 подпункта 2.7, которые затрагивают соблюдение субъектами Налогового законодательства Республики Беларусь, не соответствует сфере, которую регулирует данный проект указа, и в случае их включения необходимо вводить изменения и налоговое законодательство.

В абзаце 4 подпункта 2.12 изложена обязанность перевозчика обеспечить видеофиксацию выполнения автомобильных перевозок пассажиров, что является дополнительной финансовой нагрузкой на перевозчиков, а также увеличивает риск неблагоприятных ситуаций между водителем и перевозчиком ввиду недобросовестности водителей по возврату средств видеофиксации. Отметим, что при выключении записи водителем ответственность понесет перевозчик. Очень велик риск нежелания со стороны пассажиров на осуществление видеофиксации.

Подпункты 2.10, 2.14-2.15, 2.19, направленные на обязательства субъектов использовать в своей деятельности только информационные системы и ресурсы, размещенные на территории Республики Беларусь, и самого размещения субъекта на территории Республики Беларусь, в целом ограничивают право иностранных субъектов хозяйствования на ведение своей деятельности на территории Республики Беларусь, что негативно повлияет на огромный сегмент рынка оказания услуг, который включает в себя не только рынок такси, но и такие сферы, как купля-продажа автомобилей, деятельность лизинговых и страховых компаний, а также иные направления деятельности различных субъектов хозяйствования.

Подпунктом 2.18 проекта указа Министерство по налогам и сборам было наделено правом вынесения ограничения доступа к информационным системам и ресурсам, однако в компетенцию Министерства по налогам и сборам входит контроль за соблюдением налогового законодательства, но никак не законодательства об автомобильных перевозках пассажиров.

Также введение ставок госпошлины за внесение сведений и изменений в реестр окажет сильное финансовое влияние на деятельность перевозчиков и в долгосрочной перспективе будет перекрывать желание у новых субъектов на начало своей деятельности в данной сфере, а также увеличит объем документооборота и нагрузки работников не только внутри самого субъекта хозяйствования, но и в государственных органах».

Резюме: «В случае принятия проекта указа подавляющее количество перевозчиков и водителей уйдет в теневой сегмент, что повлечет негативные последствия для республиканского бюджета. Кроме этого, нововведения сильно отразятся не только на субъектах хозяйствования, количество которых снизится к минимуму, если не сведется к нулю, но и для обычных людей ввиду потери как основного, так и дополнительного заработка.

Более того, создание единого реестра для контроля будет происходить за счет государственных средств (по оценкам экспертов, на разработку такого реестра, порядка и механики его заполнения, обучение пользованию реестром уйдет огромное количество денежных средств и времени, а окупаемость данного реестра под вопросом), а нечеткий порядок внесения, приостановления, исключения из этого реестра могут умножить коррупционные риски, поэтому необходимо еще раз спрогнозировать все возможные последствия.

Ассоциация предлагает для обсуждения и разработки проекта указа пригласить участников рынка (водителей, перевозчиков, пассажиров, диспетчеров), а также гарантирует собственное участие в данном процессе – только так можно быть уверенным, что работа над проектом будет сделана правильно, интересы государства и субъектов хозяйства соблюдены, созданы благоприятны условия для последующего развития отрасли».

О необходимости видеофиксации

Своими мнениями поделились и пользователи форума Национального правового интернет-портала. Публикуем наиболее любопытные из них.

global: «Весело... Яндекс – это не только такси, но и грузоперевозки. Его уход затронет тысячи людей и компаний, которые пользуются агрегатором.

О видеофиксации. Если цель – контролировать перевозчиков, то для чего доступ к данным физлиц, которых перевозили? Такие сведения по сбору и доступу избыточны для ведомства с целью контроля юрлиц...»

Вячеслав: «О видеофиксации всех поездок и хранение полученной информации. С учетом минимальных требований по хранению даже небольшой автопарк получает «общественную нагрузку» в виде построения системы хранения такой информации. То есть в штате нужен будет человек типа админа, который смотрит за серверами? Или как это будет реализовано? Непрофильная деятельность для перевозчика. Дополнительные расходы, которые неизбежно будут переложены на пассажира».

Тот самый Андрей: «Видеофиксация самих поездок является отличной идеей, по крайней мере в такси. Это повысит добросовестность и безопасность как пассажиров, так и водителей. Но возникает вопрос: каким образом хранить огромное количество файлов видеозаписи за целый месяц, ведь их размер настолько большой, что для этого потребуется крайне много места на флеш-накопителях (дисках и т.д)? Думаю, стоило бы сократить срок хранения данных видеофайлов хотя бы до 2 недель».

Что предлагают добавить

M19TuTukaka: «Было бы неплохо добавить следующие пункты:

Квоты: 1 лицензия на 5000 жителей. Казна ежегодна пополняется, затраты на выдачу лицензии минимальные.

Единый тариф для всех служб такси. В результате мы получим конкуренцию. Пассажир будет защищен от необоснованно высокой стоимости, водитель будет понимать свой доход.

Запретить осуществлять пассажироперевозки в нерегулярном сообщении со стажем меньше 5 лет.

Запретить использовать ТС в такси старше 5 лет.

Работать водителем только по трудовому контракту».

Яуген: «Я не вижу здесь самого главного. Это забота государства о водителе такси. На сегодня заработки в такси мизерные, и это при условии, что никто не платит всех налогов. Деньги, которые водители платят Яндексу, парку частично должны идти государству.

Давайте посчитаем заработок водителя с каждого заказа (прибыли) при работе на своей машине официально:

23% забирает с каждого заказа Яндекс;

8-18% – парк;

13% – подоходный налог;

35% – ФСЗН;

20% – затраты на топливо;

20% – амортизация авто.

То есть на сегодня, чтобы работать официально по трудовой книжке, нужно еще принести деньги из дома. В Европе максимальный процент от заказа, который должен оплатить водитель диспетчеру такси и прочие налоги, ограничен 25%. Необходимо сначала здесь навести порядок. Водители лучше заплатят государству и будут социально защищены.

Согласен, что диспетчеры такси должны иметь юрлица в РБ и напрямую возможность подключать водителей к приложению такси. Зачем мне посредник парк, за что ему платить до 18%? Нужно убрать эту ненужную прослойку и ограничить размеры вознаграждения диспетчера такси и всех других налогов.

Подытожу: в таком виде, как написан указ, такси в РБ не будет, зато спрос на общественный транспорт вырастет однозначно!»

Boss: «Необходим обязательный возврат для такси желтых «номеров» 13 типа. Это позволит выделить легальных перевозчиков такси.

Возврат путевых листов о прохождении медика/механика.

Наличие единой базы на водителя такси по личному номеру, где должны быть сведения о сроке действия водительского удостоверения, медицинской справки на право управления ТС, справки об обучении водителей, осуществляющих таксомоторные перевозки, лицензии Минтранса, установленный 6-месячный срок для техосмотра такси, страховки А6 и страховки ОСГОППП, сведений о поверке таксометра.

Создание единой электронной системы получения заказов для всех агрегаторов такси.

Также для водителей, которые работают с помощью электронных систем-агрегаторов, для получения заказа необходим вход в данную систему по личному номеру паспорта, это не допустит работу водителей на линии сверх установленной нормы рабочего времени. Отработав на линии у одного агрегатора установленную норму времени, водитель не сможет зарегистрироваться в системе у другого агрегатора, личные данные паспорта его не пропустят.

Увеличить в разы численность работников на линии Транспортной инспекции для контроля за работой такси, для соблюдения действующего законодательства и идентификации водителей такси. График работы данного подразделения сделать по принципу контрольно-ревизорской службы Минтранса и в круглосуточном режиме».

Сергей_Гр: «Было бы хорошо обязать перевозчиков принимать оплату по карте или иным безналичным образом. Некоторые диспетчерские службы, организующие междугородные перевозки на маршрутках, принимают только наличку. Это очень неудобно для многих пассажиров. Половина точно хотела бы оплачивать проезд по карте».

Тот самый Андрей: «Считаю, что стоило бы добавить в проект обязанность диспетчера такси ограничить рабочее время водителей до 8 рабочих часов, а так же осуществлять фиксацию и вести учет рабочих часов водителей посредством информационных систем и ресурсов, имеющих подключение к интернету, посредством которых осуществляется прием (передача) заказов на выполнение автомобильных перевозок пассажиров. Также обязать предоставить постоянный доступ к данной информации Транспортной инспекции. Это обезопасило бы не только пассажиров, но и других участников дорожного движения. На данный момент, к сожалению, это никоим образом не регулируется, а ведь это жизни людей.

Хотелось бы обратить внимание на то, что проект предусматривает предоставление диспетчером такси контролирующим органам безвозмездного круглосуточного доступа к информации о заказах. Отсюда вытекает вопрос: целесообразно ли в автомобилях-такси использовать кассово-суммирующий аппарат или все же можно отказаться от него в пользу введения каких-либо электронных чеков, которые мог бы предоставлять диспетчер такси посредством приложения (программы), устанавливаемого пользователями на мобильные устройства?

Есть вопросы и о прохождении предварительных предрейсовых осмотров. На данный момент они не являются гарантами безопасности пассажиров и окружающих, так как зачастую фирмы, предоставляющие данные услуги, просто ставят подписи и штампы на путевых листах не глядя. Да и, например, никто не мешает тому же водителю после прохождения медицинского осмотра пойти выпить огорчительный напиток, а после сесть за руль и возить пассажиров. Или, например, пьяный водитель может попросить знакомого пройти медосмотр за себя, так как на осмотрах практически никогда не требуют документ, удостоверяющий личность. Считаю, что не стоит отказываться от данных осмотров, но оставлять как есть тоже нельзя.

Также есть вопрос ценообразования. Думаю что стоит продумать механизм регулирования цен. К сожалению, на данный момент те же диспетчеры такси (монополисты) не закладывают расходы перевозчиков в стоимость поездок, а придерживаются принципа «если возят, значит, и будут возить». В связи с этим качество услуг за последние годы в такси снизилось, и это не говоря о перевозчиках, которые в связи с этим уходят работать «в черную». Думаю, решение вопроса ценообразования в совокупности с данным проектом приведет только к положительному результату, станет меньше «нелегалов», вырастет качество предоставляемых услуг».

Ppv: «Нужен единый минимальный тариф, а выше рынок сам отрегулирует. А минимальный тариф – это безопасность водителя и пассажира».

skin82: «Нужно запретить таксовать с определенного возраста, например, 65-летнего (или пенсионерам), машины не старше 10 лет. Один тариф для всех перевозчиков (например, 1 руб. за км).

Снег: «Дайте льготу на пригон нового автопарка в страну – автобусов, микроавтобусов как минимум».

О необходимости представлять Транспортной инспекции персональный данные

arti9m: «Хотелось бы получить разъяснения по пункту 5:

В текущем виде он позволит работникам Транспортной инспекции получить персональные данные вообще любых физических лиц без их согласия, а объем этих данных ограничивается только источниками данных, предусмотренными в тексте пункта 5.

Возможность получения персональной информации о физических лицах (еще и без их согласия) должна быть ограничена в данном случае только тем кругом физлиц, которые внесены или были ранее внесены в реестр. Должны быть установлены сроки, в течение которых такая информация может быть запрошена и использована после исключения физлица из реестра.

Также, как я понимаю, придётся дописывать закон о защите персональных данных, чтобы предоставить Транспортной инспекции те же права, которые сейчас предоставляются правоохранительным органам.

Должны быть определены конкретные цели использования таких данных, формулировка «в целях ведения реестра» является слишком размытой.

Каждый день читаю новости об утечках персональных данных из соседних стран, не хочется видеть того же самого в РБ. А раздача таких широких прав на доступ к персональным данным– верный шаг к потере контроля над ними».

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