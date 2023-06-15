Украинка взломала IT-структуру Росавиации и выехала в Беларусь 1 15.06.2023, 15:12

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Российское ведомство потеряло важнейшую информацию.

Гражданку Украины, которая работала в Федеральном агентстве воздушного транспорта, известном как Росавиация, подозревают во взломе IT-структуры ведомства. Взлом привел к обрушению системы и потере «важнейшей информации», а сама украинка якобы уволилась и выехала из РФ.

Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на источники. Инцидент произошел еще в начале 2022 года, передает obozrevatel.com.

В управление по цифровизации Росавиации тогда устроилась на рядовую должность девушка. По данным российских СМИ, никаких специальных проверок по этому поводу не было.

Спустя два месяца она написала заявление об увольнении по собственному желанию, а через несколько дней (26 марта) сервера компании обрушились.

Росавиация тогда экстренно перешла в бумажный режим, однако утверждалось, что информация хранится в нескольких дата-центрах, в связи с чем ущерб не стал критическим.

К разбирательству тогда подключались ФСБ и прокуратура. Российские силовики установили, что у девушки, которая уволилась, было гражданство России и Украины. Из РФ она выехала в Беларусь, после чего ее след потерялся.

Предварительно, вирус она внедрила через рабочий компьютер, что привело к обрушению системы и потере «многих гигабайт важнейшей информации».

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