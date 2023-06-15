Поющие боевые музы или гранатомет «Басков» 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

15.06.2023, 15:18

НИКОЛАЙ БАСКОВ

Минобороны РФ могло бы сделать ответный «благодарственный ход».

«Представитель творчества» исполнитель Николай Басков на вечеринке «Русской медиагруппы» объявил, что будет платить по 1 млн. руб. за каждый подбитый танк «Леопард».

И он не один такой. Журналисты уточняют, что «каждому, кто выведет из строя танк противника, выплатят 1 млн руб. из личных денег певцов Николая Баскова и Григория Лепса, а также владельца медиагруппы и основателя группы «Земляне» Владимира Киселева».

Зачем «представителям творчества» в этом участвовать, непонятно. Танки «Леопард» границу России не пересекли, страну не атакуют. Теперь все, кто платит Лепсу и Баскову за билеты на концерты, знают, на что истратят их деньги.

Но ведь и Минобороны могло бы сделать ответный благодарственный ход – назвать какой-нибудь новый гранатомет «Басков», ПТУРС – «Лепс». «Минобороны не дает нам противотанковых «представителей творчества»,- будет возмущаться в следующий раз Пригожин, матеря министра Шойгу.

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