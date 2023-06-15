Вячеслав Сивчик: Мы знаем только часть тех политзаключенных, которые сегодня в СИЗО 15.06.2023, 15:21

Вячеслав Сивчик

Оппозиционный политик поднял вопрос признания узников режима Лукашенко.

На прошлой неделе в Варшаве проходил ряд мероприятий, посвященных политзаключенным в Беларуси. В воскресенье была проведена панельная дискуссия с участием самих бывших политзаключенных. На ней была озвучена проблема подсчета узников режима Лукашенко, сообщает «Радыё Ўнэт».

Во время мероприятия было отмечено, что фактически сейчас в Беларуси статус политзаключенного придают не правозащитные организации, а органы Министерства внутренних дел Беларуси. При этом, как отмечали люди, которые сами были политзаключенными, далеко не все эти осужденные получают статус «политических» от правозащитных организаций.

Среди присутствующих был и лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик. Он также пытался поднять вопрос признания заключенных политическими, но, как он сам отмечает, поддержки его предложение не получило.

«Я пытался, чтобы хотя бы были признаны политзаключенными те люди, которые осуждены на домашнюю «химию», учитывая, что достаточно большое количество этих людей отсидели в СИЗО и по ряду причин не определялись политзаключенными. Но, к большому сожалению, это не было поддержано и все осталось как раньше. Хотя кардинально всю картину это бы не изменило».

По мнению политика, основной причиной этого является сильная информационная кампания со стороны белорусских и российских спецслужб, которые либо скрывают подлинную информацию о политических заключенных, либо вообще пытаются выставить некоторых задержанных «уголовниками» или «нарушителями» других статей законодательства, которые не связаны с политикой.

Как отмечает Вячеслав Сивчик, прошедшая дискуссия показала, что пока пропаганда режима в этом вопросе побеждает.

«Она, к большому сожалению, показала, что несмотря на все наши усилия в диаспоре, пока та система, которая с 9 августа 2020 года проводит непрерывный террор и политические репрессии против граждан Беларуси, достаточно хорошо работает информационно. Мы знаем только часть тех политзаключенных, которые сегодня в СИЗО, в тюрьмах, на «химии», в психиатрических больницах. В самом лучшем варианте мы можем назвать цифру, которая составляет лишь треть реального количества политзаключенных на сегодня».

Но это не все проблемы с подсчетом политзаключенных, которые сегодня существуют. Вячеслав Сивчик также обращает внимание на то, что после освобождения люди теряют статус политических заключенных, это не дает увидеть реальные масштабы политических репрессий на длинном отрезке времени.

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