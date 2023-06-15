Залужный показал, как ВСУ минометами заставили россиян убегать через поле 2 15.06.2023, 15:30

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Видеофакт.

Украинские военные обнаружили позиции россиян и атаковали их с помощью минометов, а также артиллерии.

Об этом сообщается на странице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По его словам, это результат работы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Залужный написал, что военные «накрывают» минометным огнем и артиллерией позиции противника.

На видео можно увидеть, как ВСУ наносят удары по окопам, где размещены россияне. После этого часть из них начала убегать через поле, а рядом с ними разрывались украинские снаряды.

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