Народному ополчению разрешат хранить оружие дома 15 15.06.2023, 15:43

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Оружие смогут получить и иностранцы.

«Палатка» приняла закон о народном ополчении. Сообщается, что новый закон даст право в добровольном порядке принимать участие в вооруженной защите государства. При чем речь как о белорусах, так и об иностранцах, которые постоянно проживают в нашей стране.

В ходе подготовки законопроекта он был дополнен положением, определяющим полномочия местных органов власти сообщать нанимателям о зачислении работников в отряды народного ополчения.

В законе прописано отдельное положение, кто не имеет права быть добровольцем народного ополчения.

Отдельно законом предусматривается хранение оружия при добровольце. Оно будет находиться дома, а порядок хранения этого оружия будет определен соответствующими документами, постановлением правительства.

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