закрыть
15 июня 2023, четверг, 17:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Народному ополчению разрешат хранить оружие дома

15
  • 15.06.2023, 15:43
  • 6,520
Народному ополчению разрешат хранить оружие дома

Оружие смогут получить и иностранцы.

«Палатка» приняла закон о народном ополчении. Сообщается, что новый закон даст право в добровольном порядке принимать участие в вооруженной защите государства. При чем речь как о белорусах, так и об иностранцах, которые постоянно проживают в нашей стране.

В ходе подготовки законопроекта он был дополнен положением, определяющим полномочия местных органов власти сообщать нанимателям о зачислении работников в отряды народного ополчения.

В законе прописано отдельное положение, кто не имеет права быть добровольцем народного ополчения.

Отдельно законом предусматривается хранение оружия при добровольце. Оно будет находиться дома, а порядок хранения этого оружия будет определен соответствующими документами, постановлением правительства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Начальнику потопа требуется брод
Начальнику потопа требуется брод Владимир Халип
В образе Паниковского
В образе Паниковского Альфред Кох
Тихановская заметает мусор под ковер
Тихановская заметает мусор под ковер Наталья Радина
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников