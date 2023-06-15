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Виктора Бабарико не привезли на суд над сыном

  • 15.06.2023, 16:03
  • 3,130
Виктора Бабарико не привезли на суд над сыном
Эдуард Бабарико и Виктор Бабарико

Об экс-банкире ничего не известно уже семь недель.

Экс-банкира и претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико не было на судебном заседании по делу его сына Эдуарда, несмотря на ходатайство.

Ранее пропагандистское издание «Минская правда» сообщала, что гособвинитель включил Виктора Бабарико в список свидетелей, которые будут давать показания в суде по делу Эдуарда.

«У нас по-прежнему нет достоверной информации о местонахождении Виктора Дмитриевича и состоянии его здоровья», — пишет Telegram-канал Бабарико.

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