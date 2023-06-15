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Украинские морпехи уничтожили ударный российский вертолет Ка-52

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  • 15.06.2023, 16:33
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Украинские морпехи уничтожили ударный российский вертолет Ка-52

«Аллигатор» приземлили бойцы 36-й отдельной бригады им. контрадмирала Михаила Белинского.

Украинские морпехи уничтожили российский вертолет Ка-52, также известный как «Аллигатор».

Об этом сообщили в пресс-службе 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Белинского.

«Уничтожили дорогостоящий вражеский ударный вертолет Ка-52, известный как Аллигатор», — говорится в сообщении.

Морпехи не уточнили, когда именно и при каких обстоятельствах была уничтожена вражеская авиацию.

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