Для белорусов ввели новые ограничения по «Зеленой карте» 15.06.2023, 16:44

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Водители не смогут по ней ездить даже в Россию.

С 1 июня больше 30 стран прекратили работу с Беларусью по «Зеленой карте». Но это еще не все: с 16 и 30 июня по этим полисам появятся новые ограничения, они коснутся стран, не входящих в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), но состоящих в системе Green Card. Об этом сообщает страховая компания «Белгосстрах».

Что с начала июня произошло с «Зеленой картой»

Из-за войны в Украине, а также из-за санкций западных стран сотрудничество по системе «Зеленая карта» с Беларусью (как и с Россией) некоторые страны прервали с 1 июня. Среди них — Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, Эстония.

Белорусские страховые компании отказывали в заключении договора уже с 17 мая, с этой даты предлагалось оформлять альтернативный страховой полис прямо на границе на въезде в ЕС. Однако в конце мая купить полис на границе удавалось не всем, оказалось, что водителям надо было позаботиться о страховке заранее.

Какие ограничения введут

Страховая компания «Белгосстрах» сообщила, что с 30 июня Генеральная Ассамблея Совета Бюро системы «Зеленая карта» на неопределенный срок приостановила в системе членство России и Беларуси.

Вот какие ограничения ждут белорусских водителей, выезжающих за пределы страны:

С 16 июня июня страховые компании не должны выдавать «Зеленые карты» для поездок в страны, не входящих в Европейскую экономическую зону. Речь про Албанию, Андорру, Боснию и Герцеговину, Иран, Сербию, Марокко, Молдову, Северную Македонию, Черногорию, Тунис и Турцию. Ранее выданные полисы (для поездок в страны, не входящих в ЕЭЗ) с длительным сроком действия, будут действительны до 23.59 (центрально-европейское время) 29 июня. Здесь учли тот факт, минимальный срок действия «Зеленой карты» в пятнадцать дней.

Для трех стран, которые также не входят в ЕЭЗ, сделали исключение. Это Азербайджан, Россия и Турция. При введении ограничений учли наличие двусторонних соглашений в области страхования, подписанные Беларусью, Россией, Азербайджаном и Турцией. В эти страны «Зеленые карты» продолжат выдавать до 29 июня в 23.59. Претензии потерпевших в ДТП произошедших до 30 июня этого года будут урегулированы в стандартном порядке.

В четверг, 29 июня в 23.59, страховщики прекратят выдачу «Зеленой карты» на транспорт, выезжающий в Россию, Азербайджан и Турцию. «Зеленая карта», заключенная до 30 июня 2023 года на белорусский транспорт, с территорией действия: Россия, Азербайджан, Турция, будут считаться действительной до окончания указанного в ней срока действия, но не позднее 28 июня 2024 года. Регулирование страховых случаев по таким договорам должно осуществляться согласно внутренним положениям системы «Зеленая карта».

Как белорусские водители будут ездить в Россию с 30 июня

— Ранее ограничения (по «Зеленой карте». — Прим. ред.) касались в основном стран, входящих в Евросоюз, шенгенскую зону, теперь включили и другие страны, которые не входят в Европейской экономической зоне, но состоят в системе «Зелена карта». Например, та же Черногория, Россия, Турция, — пояснили в «Белгосстрах». — Если вы собираетесь ехать в Россию (30 июня и позже. — Прим. ред.), то на их территории вы должны будете оформить полис ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности). А если вы едете в Европу, то на границе оформляете договор пограничного страхования, как было еще с середины мая.

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