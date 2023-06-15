Шойгу сбился со счета Мария Шварцман

15.06.2023, 16:57

Если верить официальным сводкам, российская армия еще полгода назад «уничтожила» всю военную технику ВСУ.

С первого дня вторжения в Украину Минобороны РФ публикует ежедневные сводки, в которых отчитывается о типах и количестве уничтоженной военной техники. Заявления российских чиновников не только противоречат друг другу, но и нарушают законы арифметики: например, из 8165 стоящих на вооружении ВСУ танков и бронемашин (с учетом поставок союзников) российской армией уже «уничтожено» 9915. Мы проанализировали отчеты российского командования с начала войны и рассказываем, что на самом деле известно о потерях сторон в военной технике.

Как Россия побеждает в сводках

Судя по заявлениям Минобороны в начале марта 2022 года и по выступлению первого замначальника Генштаба ВС РФ Сергея Рудского 25 марта, уже к этому времени российской армией были достигнуты «впечатляющие успехи», среди которых:

90% украинских военных аэродромов выведены из строя;

практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система ПВО, которая носит теперь только очаговый характер;

более 90% зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) большой и средней дальности уничтожено;

уничтожены базы хранения, на которых содержалось до 70% всех запасов военной техники противника.

К концу марта Россия оккупировала больше четверти территории Украины. Западная военная помощь на тот момент в основном только обсуждалась. На этом фоне потеря ВСУ существенной части вооружений всех видов должна была обещать быструю победу российской армии.

Но что-то пошло не по плану. За следующие месяцы Украина сумела полностью освободить Киевскую, Житомирскую, Черниговскую и Сумскую области, вернуть большую часть Харьковской области, провести успешное контрнаступление в Херсонской области, вернуть Лиман. Чем же воевала Украина всё это время?

Самое интересное мы увидим, когда сравним данные Генштаба об исходном количестве вооружений ВСУ с его же данными по поставкам оружия и со сводками Минобороны РФ об успехах по уничтожению некоторых видов вооружений украинской армии.

Если к 25 марта 2022-го Украина, по заявлениям Минобороны, осталась без флота, с 10% авиации и третью от исходного количества танков и другой бронетехники, то к 22 декабря ситуация выглядела просто абсурдно: ВСУ оказались в глубоком минусе по всем основным видам вооружения, попавшим в отчет.

Есть и другие случаи явных фальсификаций в данных Минобороны: так, по состоянию на 8 декабря, Россия якобы уничтожила 44 «Хаймарса», хотя в общей сложности странами НАТО на тот момент было поставлено всего 35 «Хаймарсов» и их аналогов. При этом убедительных доказательств уничтожения хотя бы одного «Хаймарса» до сих пор нет.

Сайт военной аналитики и исследований Oryx приводит множество примеров сомнительных заявлений и дезинформации с российской стороны.

В частности, к 21 мая 2023 года из 175 «уничтоженных» российской армией гаубиц М777 подтвержден только 31 случай, из 428 самолетов — 66, из 234 вертолетов — 29.

А из 1000 якобы уничтоженных еще к июню 2022 года «Байрактаров ТБ2» данными подтверждается уничтожение всего 17, при этом всего производителем Baykar Tech произведено их не более 450 штук.

С конца прошлого года громких итоговых заявлений об успехах «демилитаризации» Минобороны не делает. Цифры Минобороны по «уничтоженной» украинской военной технике от месяца к месяцу почти не меняются. Зато в ежедневных сводках появляется всё больше второстепенных подробностей: над каким населенным пунктом сбит беспилотник, в ходе какого тактического маневра уничтожены БМП противника.

Можно ли оценить реальные потери

Официальных данных об уничтоженной военной технике Украина не публикует. Проект Oryx оценивает общие украинские потери в 3592 единицы техники, что почти в десять раз меньше, чем заявляет Минобороны РФ.

Данные Oryx неполные: аналитики учитывают только доказанные случаи, для которых есть фото- или видеоподтверждения, поэтому реальное количество уничтоженной техники может быть больше. При этом на сегодняшний день Oryx считается самым полным и достоверным источником.

По оценке военного эксперта Кирилла Михайлова, в базу попадает около 70% от реального количества утраченной техники.

По словам Михайлова, расхождения между данными независимых аналитиков и официальными сводками сторон вооруженного конфликта неизбежны. Это может быть следствием «оптимизма командиров».

— Если рядом с техникой разорвался снаряд, ее могут посчитать уничтоженной, хотя на самом деле она просто повреждена. Понятно, что у командиров на всех уровнях есть стимул таким образом завышать отчетность, и в результате на бумаге могут получиться несколько большие потери противника, чем на самом деле. Но данные Минобороны — это просто ничем не прикрытое вранье, иначе [такое расхождение] объяснить никак не возможно, — говорит эксперт.

О неправдоподобности данных Минобороны сообщают даже некоторые российские «ястребы». Вот что про российские официальные сводки говорил Евгений Пригожин, который, впрочем, давно конфликтует с министром обороны Сергеем Шойгу:

«Я думаю, что барон Мюнхгаузен отдыхает. И, судя по тому, что здесь написано, мы в ближайшее время доберемся уже до инопланетян — с такими потерями <…> Поэтому я думаю, что это просто из области дикой зашкварной фантастики. Вообще, нужно сложить все цифры, которые дает Конашенков (официальный представитель Министерства Обороны РФ. — Прим. ред.). Я думаю, что мы уже просто планету Земля всю уничтожили пять раз».

Официальные данные украинской стороны тоже не совпадают с оценкой Oryx в том, что касается российских потерь. Но ситуация несимметрична: у украинской стороны эти расхождения в разы меньше, чем у российской.

«Русский ленд-лиз»

Захват вражеской техники в ходе военных действий — обычное явление в любой войне, но в нынешней оно приобрело такой размах, что получило отдельное название — «русский ленд-лиз».

Уже к осени 2022 года Украине удалось захватить больше тяжелого российского вооружения, чем страна к тому времени получила от союзников. Особенно урожайными оказывались российские «жесты доброй воли», «перегруппировки» и «отходы на более выгодные позиции»: в ходе этих маневров российская армия оставляла значительное количество военной техники, в том числе в абсолютно рабочем состоянии или с незначительными неисправностями.

Среди трофеев оказывались, в частности, целая танковая рота, редкая радиолокационная станция и комплект беспилотников с документацией.

По данным Oryx, почти треть тяжелого вооружения, которое Россия потеряла в Украине, оказалось в руках украинской армии. Вынужденный обмен военной техникой идет в обе стороны, но соотношение трофеев явно не в пользу России: Украина обгоняет Россию более чем в три раза.

Среди причин такого высокого уровня потерь с российской стороны специалисты отмечают проблемы с обеспечением и некомпетентность военнослужащих: часто танки оказываются брошены только потому, что у них закончилось горючее, они застряли в грязи или водители не справились с управлением. А иногда «перегруппировка» оказывается настолько поспешной, что технику просто оставляют.

«Демилитаризация» наоборот

Согласно рейтингу военной мощи Global Firepower, составленному на основе множества параметров, в 2022 году Россия занимала второе место в мире, Украина — всего лишь 22-е. К началу текущего года Украина поднялась на 15-е место, то есть предпринятая Россией «демилитаризация» значительно увеличила военную мощь Украины (и это, кажется, не предел).

Что интересно, сама Россия осталась на втором месте, однако теперь в специальном примечании указано: «Продолжающаяся российско-украинская война продемонстрировала ключевые ограничения в российском военном потенциале; несмотря на количественное преимущество в живой силе и материальных средствах перед соседней Украиной, выявлены проблемы с подготовленностью, управлением, обучением и снабжением». То есть средства по-прежнему есть, но решают они далеко не всё.

Военный эксперт Юрий Федоров отмечает, что в рейтинге учитываются только количественные показатели, в том числе военная техника, которая находится на складах и зачастую вообще непригодна к использованию. И если Украина получает от западных союзников современное высокоточное оружие, то в распоряжении российской армии оказывается в основном советская или слабо модернизированная техника. Российские военные партнеры — это Беларусь, Иран и Северная Корея.

— Большим преимуществом являются современные танки и БМП. За разговорами о танках часто забывают о том, как важны поставки машин пехоты: те же Bradleys, Marder, шведские CV90 значительно улучшают ситуацию с пехотой и сильно расширяют ее возможности. Это перевооружение сыграло достаточно серьезную роль, и мы еще увидим эти новые подготовленные бригады в ближайшее время в ходе контрнаступления, — считает военный эксперт Кирилл Михайлов.

Появляются значительные возможности и в плане дальнобойных вооружений. Это ракеты MLRS, «Хаймарс» и Storm Shadow, которые позволяют атаковать цели гораздо дальше, чем это было возможно раньше. Это всё еще не равно силам российской армии, которая может бить ракетами практически по всей территории Украины, но уже некоторый ответ, говорит Михайлов.

Если сопоставить данные The Military Balance о военной технике, имевшейся у ВСУ к началу 2022 года, c данными Oryx о потерях Украины, военных трофеях и поставках вооружения, то видно, что ни о какой «демилитаризации» нет и речи: оружия в Украине стало больше, чем было до российского вторжения.

Всё это не отменяет того факта, что численность украинской армии с началом полномасштабного вторжения увеличилась в разы, а столь же масштабного увеличения количества военной техники не произошло. К тому же ВСУ, действительно, понесла серьезные потери в вооружении и боеприпасах.

Эту проблему Украина активно пытается решать с помощью западных поставок, освоения новой техники или доработки старой. Но ВСУ всё еще испытывают нехватку определенных видов вооружения.

— Текущих поставок по-прежнему недостаточно, — полагает Федоров. — Но в целом в плане вооружения Украина сейчас в лучшем положении, чем была к моменту начала войны.

Мария Шварцман, «Новая газета. Европа»

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