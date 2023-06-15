По требованию военных под Гомелем перестали выдавать участки под застройку 6 15.06.2023, 17:14

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Сообщается, что теперь этим руководит Минобороны.

В населенных пунктах Приборского «сельсовета» (Приборе, Новой Буде, Пионере) местные «власти» весной 2023 года стали отказывать гражданам в выдаче земли под застройку. Об этом «Флагштоку» сообщил житель Гомельского района — Михаил (имя по соображениям безопасности изменено).

По словам Михаила, местные жители связывают запрет с действующей военной частью, которая находится рядом — якобы она перешла под контроль российских войск.

Журналисты от имени жителей Гомельского района позвонили в Приборский сельсовет и поинтересовались, можно ли сейчас получить землю под застройку.

«В Рандовке у нас есть участки. … В Приборе и Пионере у нас запрет. … Такой вот запрет. Связано с тем, что у нас войсковая часть расположена на территории нашего сельсовета. Теперь этим руководит Министерство обороны», — сообщил специалист сельсовета.

Около Прибора находится военная часть — 1393 артиллерийская база боеприпасов МО РБ. База предназначена для размещения, хранения, ремонта и поддержания в технически исправном состоянии артиллерийских боеприпасов, патронов к стрелковому оружию и средств ближнего боя, а также отвечает за бесперебойное обеспечение войск боеприпасами.

В 2022 году в первые месяцы российского вторжения в Украину с территории этой военной части местные жители периодически слышали звуки взрывов. Однако открытого горения тогда замечено не было, а действующие власти о чрезвычайных ситуациях не сообщали.

По информации мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», Министерство обороны РБ планирует масштабное строительство недалеко от Прибора — на территории старых пионерлагерей недалеко от пересечения трасс М8 и М10. Установить это удалось благодаря закупке Минобороны (в приложении к этой закупке были прикреплены документы с планами сооружений бывшего пионерского лагеря).

По предположению экспертов мониторинговой группы, строительство может планироваться для сил специальных операций ВС РБ. Такой вывод сделан по той причине, что во всех документах на закупку строительный объект именуется как ВГ/ССО «Строительство военного городка в Гомельской области», где ВГ — это военный городок, а ССО (вероятно) — силы специальных операций.

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