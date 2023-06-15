Президенты Уганды и Египта отказались встречаться с Путиным

Президенты Уганды и Египта отказались встречаться с Путиным3
- 15.06.2023, 17:18
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В РФ полетели лишь представители этих африканских стран.
Глава Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и президент Уганды Йовери Мусевени отказались ехать в Россию и встречаться с Владимиром Путиным, которого потребовал арестовать Международный уголовный суд. Об этом пишут угандийская газета Daily Monitor и российское агентство ТАСС.
Йовери Мусевени должнен был прилететь в Санкт-Петербург после завершения Петербургского экономического форума (ПМЭФ) для участия в мирной миссии лидеров африканских государств. Однако, как пишет газета, президент Уганды 7 июня заболел ковидом и находится на самоизоляции.
Вместо себя он отправит в Санкт-Петербург представителя по особым поручениям, экс-премьер-министра Рухакану Ругунду.
Президент Египта планировал приехать на ПМЭФ, однако в итоге государство, которое выступает на форуме страной-гостем, понизило статус участия до премьер-министра Мустафы Мадбули, рассказали источники ТАСС в Каире. По их словам, списки делегатов еще формируются, всего в них могут войти около 50 человек.