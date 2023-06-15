Жодинское «Торпедо» обмануло, что Puma технический спонсор команды

Жодинское «Торпедо» обмануло, что Puma технический спонсор команды2
- 15.06.2023, 17:27
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Компания открестилась от белорусского футбольного клуба.
Немецкая компания Puma опровергает связи с жодинским футбольным клубом «Торпедо-БелАЗ», передает «Белсат».
Две недели назад обладатель Кубка Беларуси ФК «Торпедо-БелАЗ» написал в соцсетях, что Puma стала техническим партнером команды.
Журналисты обратились в немецкую компанию и получили такой ответ:
«Спортивная компания Puma не имеет деловых отношений с упомянутым футбольным клубом. Экипировка, которую носят игроки клуба, — из нашей inline-коллекции и может быть куплена через международные оптовые сети».
Это означает, что такую форму можно купить в любом магазине, в Беларуси это так и происходит.