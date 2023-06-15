Военный эксперт: Для освобождения Беларуси достаточно 1000 бойцов полка Калиновского 16 15.06.2023, 17:37

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Армия не поможет Лукашенко удержаться у власти.

Военный и политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в комментарии для «Медиазоны» высказал мнение, что полку Кастуся Калиновского по силам освободить Беларусь:

— Подобного рода подразделения, в отличие от среднестатистического подразделения белорусской армии, имеют боевой опыт. Если сравнивать по профессиональным возможностям, по знанию ведения боевых действий с врагом, который тебя превосходит количественно и даже технически, то, конечно же, у бойцов полка Калиновского намного больше перспектив в противостоянии, чем у белорусской армии в сопоставимом количестве.

Эксперт считает, что важным фактором успеха добровольцев будет поддержка населения:

— Я не сомневаюсь, что у них возникнет рвение вернуться на родину и заняться свержением тоталитарного режима Александра Лукашенко. Но есть очень важный фактор — это поддержка среди населения. Без поддержки населения, без протестных настроений и движения, одними только силовыми методами, ресурсом только этих подразделений не обойтись. А я напомню, что в 2020 году самой большой ошибкой протестного движения было то, что оно отвергло путь, идентичный пути Майдана. Это глупо, когда ты борешься против тоталитарного режима, которого абсолютно не останавливает убийства членов оппозиции, убийства журналистов, убийства инакомыслящих в целом. Как можно такой режим свергнуть, не проливая кровь?

Белорусскую армию считать боеспособной очень сложно, говорит Коваленко:

— У нее абсолютно нет боевого опыта. Это армия, выросшая на учениях, каких-то сборах и так далее, но не на реальном боевом опыте. Это две большие разницы.

Коваленко считает, что военная техника тоже не сыграет выигрышную роль в сторону белорусской армии. Артиллерия и танки эффективны на открытой местности. А силовые столкновения при освобождении Беларуси будут происходить на фоне народных протестов, то есть в городах, а не лесах.

Военный эксперт считает, что одного полка Калиновского с личным составом в 1000 человек может быть достаточно при освобождении Беларуси:

— Если это все грамотно организовать, с реализацией системы управления с взятием под контроль административных зданий и так далее, то есть по сценарию подобного рода свержений диктаторов, то, безусловно, у белорусской армии минимальные шансы помочь своему диктатору удержаться на этом иллюзорном троне.

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