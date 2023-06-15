«Лукашенко они почему-то называли «Мистер Бульба» 15.06.2023, 18:14

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Евгений Гуцалов

История белоруса, которого задержали в Армении по запросу Минска.

Белорус Евгений Гуцалов с 2021 года живет в Турции, куда уехал после репрессий на родине. В апреле 2023 года он улетел в Армению, где его задержала полиция. Он рассказал о своих приключениях в интервью «Радыё Свабода».

«Уголовное дело завели за сатирическое видео в Instagram»

Евгения Гуцалова называли «белорусским Форрестом Гампом». В 2019 году он за 10 дней пробежал Беларусь с севера на юг, преодолев 650 километров. С 2015 года организовывал походы по Турции, водил группы по интересным местам. В 2020 году Евгения за участие в маршах протеста задерживала милиция в Витебске. После этого в 2021-м он перебрался в Турцию. Переехав, узнал, что на родине на него завели уголовное дело — за «оскорбление государственных символов» (ст. 370 Уголовного кодекса).

«Это было сатирическое видео, которое я снял и выложил в Instagram. Милиционеры спохватились, когда я был уже в Турции. Следователь писал мне сообщения, чтобы я вернулся и пришел на допрос», — рассказывает Евгений.

В Турции он получил временный вид на жительство. После землетрясения 2023 года Евгений включился в волонтерскую деятельность, собирал помощь пострадавшим. В апреле он решил выехать из Турции в Ереван, чтобы «обнулить» время пребывания в стране и после подать документы на новый ВНЖ. Однако в Армении белоруса задержали прямо в аэропорту. Причиной назвали то, что он находится в розыске в Беларуси.

«Объяснили, что розыск — в рамках ЕАЭС, Евразийского экономического союза. Пограничники задержали сразу на паспортном контроле, сказали ждать полицию», — рассказывает Евгений.

«В изоляторе спрашивали: „Женя-джан, хочешь есть?“»

В аэропорту, по словам Евгения, к нему пришла полиция с переводчиком. Ему объяснили насчет розыска, показали соответствующие бумаги. Потом отвезли в изолятор временного содержания. Там Евгений пробыл двое суток.

«Обходились хорошо. Такого скотского отношения, как в Беларуси от милиции, не было. Говорили и полицейские, и люди при встречах, что знают о политической ситуации в Беларуси. Лукашенко они почему-то называли „Мистер Бульба“», — говорит Евгений.

В камере он был один. Говорит, что там был только кран с питьевой водой, туалета не было, но в него водили по требованию, как и в душ.

«Кормили нормально. Только я не понял, как еду давали по времени. Приходили и спрашивали: „Женя-джан, хочешь есть?“ Ну, давайте. Еще и добавку предлагали», — вспоминает белорус.

В результате прокуратура Армении выдала постановление отпустить Евгения, так как по армянскому законодательству такие преступления, как «оскорбление государственных символов», не наказываются лишением свободы, как в Беларуси.

«Все это напоминало фильм „Терминал“»

Хотя из изолятора Евгения отпустили, на этом приключения не закончились, рассказывает мужчина. Оказалось, что ему нельзя выехать из Армении.

«Сказали, что я в розыске, поэтому меня не могут выпустить. Мне это напоминало фильм „Терминал“. Я и говорю пограничникам, смотрели ли они его? А они мне: „Там был только терминал, а у тебя — вся страна. Женя-джан, поезжай, изучай Армению!“» — говорит белорус.

«Изучал» он Армению полтора месяца — писал обращения в милицию, прокуратуру, Службу национальной безопасности, уполномоченному по правам человека. Евгений говорит, что из Генеральной прокуратуры ему дали документ, что не имеют претензий. С этой бумагой он пытался снова выехать из Армении, но неудачно.

«Сказали: „Пусть инициатор розыска снимает его, потому что ты есть в программе и мы не можем тебя выпустить“. Снова начал писать по инстанциям. В результате получил бумагу от Службы национальной безопасности, что армяне в одностороннем порядке снимают с меня розыск», — вспоминает белорус.

Он добавил, что даже пытался податься на политическое убежище в Армении, так как боялся экстрадиции в Беларусь. «Но, наверное, они подумали, что зачем им такие проблемы — давать статус беженца белорусу, пускай лучше едет куда хочет», — считает Евгений.

Евгений говорит, что в Армении встречал много россиян, которых преследуют на их родине за антивоенные лозунги или высказывания.

«Некоторые убегают от мобилизации и получили статьи за „дезертирство“. Их тоже задерживали, как и меня. И потом они не могли выехать из Армении. Но в конце концов им помогли правозащитные организации», — рассказывает белорус.

Теперь Евгений Гуцалов вернулся в Турцию и будет делать временный вид на жительство.

«Радыё Свабода» обратилось в Министерство внутренних дел Армении с просьбой прокомментировать задержание Евгения Гуцалова. Ведомство пока не прокомментировало ситуацию.

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