Швейцария и Япония помогут оружием Украине 15.06.2023, 18:26

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В обход нейтралитета.

Две страны, до сих пор не поставлявшие вооружение Украине, ссылаясь на давнюю политику неучастия в военных конфликтах, похоже, изменили свою позицию. Но помогут они через третьи страны. Япония может поставить снаряды через США, а Швейцария – танки через Германию.

Швейцария хочет списать 25 танков Leopard и продать их Германии, у которой они были приобретены; там их модернизируют и отправят в Украину, сообщает Bild. Решение о снятии с вооружения 25 из 96 танков приняла одна из палат парламента, теперь его должна одобрить другая, а затем – утвердить правительство, которое уже выразило свое одобрение.

Ранее Швейцария, выпускающая боеприпасы для немецкой зенитной самоходной установки Gepard, даже не разрешала Германии поставлять их в Украину. Вокруг «Леопардов» тоже разгорелся спор: за оказание помощи выступают социал-демократы и «зеленые», против – консервативные депутаты, которые ссылаются на 200-летнее требование сохранять нейтралитет.

Конституция Японии ограничивает вооруженные силы страны потребностями самообороны. Но у Японии есть соглашение с США от 2016 г., которое позволяет им обмениваться боеприпасами в рамках сотрудничества по обеспечению безопасности. Именно по этому соглашению и предполагается передать Пентагону 155-миллимитровые снаряды, а тот сможет отправить свои Украине, рассказали The Wall Street Journal несколько человек, знакомых с ситуацией.

Министр обороны США Ллойд Остин в начале июня встречался со своим коллегой Ясукадзу Хамадой. Он поблагодарил Японию за поставки Украине нелетального военного снаряжения и заявил, что дополнительная помощь будет только приветствоваться.

С начала войны США отправили в Украину уже более 2 миллионов 155-миллимитровых снарядов, в значительной мере опустошив собственные склады. Сейчас Украине нужно еще больше огневой мощи, поскольку она начала контрнаступление с целью освободить захваченную Россией территорию. Поэтому с осени прошлого года Вашингтон активно ищет помощи у союзников. Ранее поставить ему боеприпасы (взамен которых он может отправить в Украину собственные снаряды) согласились Израиль и Южная Корея.

Во вторник США объявили о новой поставке на $325 млн, которая также включает 155-миллимитровые снаряды.

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