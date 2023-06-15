ВСУ начали движение под Угледаром
- 15.06.2023, 18:39
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Эксперт объяснил важность этого направления.
После более чем полугодового затишья под Угледаром украинские военные смогли продвинуться на более чем километр. В случае дальнейших успехов ВСУ, россияне могут потерять важное логистическое соединение.
О том, почему Угледарское направление важно, в комментарии для РБК-Украина рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.
Важный железнодорожный маршрут
Как пояснил собеседник издания, южнее Угледара есть железнодорожный путь, который соединяет Волноваху с ныне оккупированным Мелитополем.
«Россиянам крайне важно иметь стабильное логистическое обеспечение своей группировки войск, действующей на юге Херсонской и Запорожской областей», - рассказал Селезнев.
По словам эксперта, если этот железнодорожный путь будет под огневым контролем украинской артиллерии, россияне не смогут его использовать, а значит не смогут использовать целое сообщение.
«Единственный путь сообщения это через Крымский мост, Крым и дальше уже на Мелитополь, после чего уже и происходит разветвление всех военных запасов, которые доставляют именно железнодорожным сообщением», - пояснил он.
Дисбаланс из-за повреждения логистики
Из-за действий украинских военных осуществить вражеские поставки через Крым также не всегда получается. Ведь за последние месяцы на территории АРК все чаще происходят проблемы с железнодорожным сообщением.
«Россияне видят, что время от времени случается «бавовна» на территории Крыма. Это приводит к дисбалансу, потому что россиянам надо все и сейчас и в больших количествах, а этого нет, потому что разрушаются железнодорожные пути», - подчеркнул Селезнев.
Он также пояснил, что в свое время россияне создавали сухопутный коридор, в том числе и для того, чтобы соединить временно оккупированный Донецк с Крымом и иметь там логистическое обеспечение.
«Соответственно для того, чтобы реализовать тот же план сухопутного коридора, через который будет проходить железнодорожный маршрут, они (россияне - ред.) пытаются оттеснить силы обороны», - подчеркнул эксперт.
Касательно украинских военных, Селезнев заверил, что их действия пока логичны. По его словам, ВСУ сейчас пытаются продвинуться вперед, для того, чтобы освободить территории Украины от врага. А одним из таких направлений и является район западнее Угледара.
Ситуация под Угледаром
Отметим, что с февраля этого года, после того, как Силы обороны Украины разбили многочисленную штурмовую бронегруппу российских войск, россияне фактически не проводили наступательных операций на город.
В битве за Угледар россияне за неделю боев потеряли около 130 единиц техники, в том числе 36 единиц танков, а также две бригады военных.
Сегодня Объединенный пресс-центр Таврического направления сообщил, что под Угледаром украинские силы продвинулись на расстояние до 1 километра.
В свою очередь командующий Александр Тарнавский сообщил, что украинские военные продолжили продвигаться на Угледарском направлении.