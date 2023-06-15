Китайцы выталкивают МАЗ с российского рынка 1 15.06.2023, 18:49

За время санкций МАЗ сократил поставки в Россию более чем вдвое.

Китайцы выталкивают из российского автомобильного рынка белорусов и даже россиян. За время санкций МАЗ сократил поставки в Россию более чем вдвое.

«Динамика пугает», — заявил вице-премьер Беларуси Николай Снопков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее доля грузовиков, сделанных в КНР, на российском рынке была 9,5%, а сейчас — почти 58%.

Доля МАЗа на российском рынке снизилась с 8,9% до 3,5%, а КамАЗа — с 38% до 17%.

Снопков призвал принять меры по защите от китайской экспансии: «Идет по всем фронтам агрессивная экспансия. Они это умеют. Но все вы понимаете, что потом ценник пойдет вверх».

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