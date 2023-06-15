Китайцы выталкивают МАЗ с российского рынка

Китайцы выталкивают МАЗ с российского рынка1
- 15.06.2023, 18:49
За время санкций МАЗ сократил поставки в Россию более чем вдвое.
Китайцы выталкивают из российского автомобильного рынка белорусов и даже россиян. За время санкций МАЗ сократил поставки в Россию более чем вдвое.
«Динамика пугает», — заявил вице-премьер Беларуси Николай Снопков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Ранее доля грузовиков, сделанных в КНР, на российском рынке была 9,5%, а сейчас — почти 58%.
Доля МАЗа на российском рынке снизилась с 8,9% до 3,5%, а КамАЗа — с 38% до 17%.
Снопков призвал принять меры по защите от китайской экспансии: «Идет по всем фронтам агрессивная экспансия. Они это умеют. Но все вы понимаете, что потом ценник пойдет вверх».