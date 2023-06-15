Британия, США, Дания и Нидерланды объявили о пакете помощи Украине
- 15.06.2023, 19:12
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Что в него войдет.
Британия, Дания, Нидерланды и США предоставят Украине новый пакет военной помощи. Среди прочего в него войдут системы ПВО и сотни ракет к ним.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление британского правительства.
Министры обороны Великобритании, Дании, Нидерландов и Соединенных Штатов объявили, что вместе будут поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны и увеличат поставки самих систем для защиты от российских атак.
Инициатива предусматривает поставку сотен ракет противовоздушной обороны малой и средней дальности и соответствующих систем, необходимых для защиты критической национальной инфраструктуры Украины и дальнейшего обеспечения успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы.
«Поставка оборудования уже начата и должна завершиться в течение нескольких недель», говорится в заявлении правительства Британии.