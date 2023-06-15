Музей Шагала в Витебске получил уникальные экспонаты из личной коллекции самого художника
- 15.06.2023, 19:16
В нынешнем году отмечается 136 лет со времени рождения Шагала.
Музей Марка Шагала в Витебске получил 60 книг с оригинальной графикой из личной библиотеки самого художника — их передали городу его внучки, сообщили в музее.
Мерет и Белла Мейер, внучки уроженца Витебска Марка Шагала, передали белорусскому городу 60 книг из личной библиотеки своего деда в Сен-Поль-де-Вансе (Франция), где художник провел последние годы жизни.
Посылка с книгами пришла 12 июня. Как рассказала директор музея Марка Шагала Ирина Воронова изданию «Витебские вести», этому событию предшествовали долгие переговоры и соблюдение всех формальностей.
— Думаю, это историческое событие для города. Последний дар от семьи художника был более двадцати лет назад, когда мы получили иллюстрации к «Мертвым душам» Николая Гоголя. Теперь — книги, некоторые из которых содержат оригинальную графику Марка Шагала, а также рукописные пометки, — пояснила Ирина Воронова.
Теперь сотрудникам музея предстоит изучить и систематизировать коллекцию, а затем отдельные экземпляры смогут выставить в музейную экспозицию. Это планируется сделать ко дню рождения художника — 7 июля. В нынешнем году отмечается 136 лет со времени рождения Шагала.
Книги пополнят большую библиотеку музея, которая насчитывает более пяти тысяч экземпляров. Основу ей в 2002 году положил доктор медицины из Германии Генрих Мандель, который всю жизнь собирал книги о творчестве своего любимого художника и затем передал их на родину мастера. Среди них есть уникальные издания 20-х годов прошлого столетия, а теперь появились и книги, которые хранил в своем французском доме Марк Шагал.