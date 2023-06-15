Лионель Месси забил самый быстрый гол в своей карьере 15.06.2023, 19:27

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Лионель Месси

Видео.

В товарищеском поединке сборной Аргентины против Австралии Лионель Месси отметился голом уже на второй минуте.

Одному из лучших футболистов мира понадобилось всего одна минута и 19 секунд, чтобы установить личное уникальное достижение, забив самый быстрый гол в карьере.

Отметим, что Аргентина победила Австралию со счетом — 2:0.

Lionel Messi scored the fastest goal of his career against Australia today ⚡️🔥



pic.twitter.com/hu5FjJee8C — SPORTbible (@sportbible) June 15, 2023

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