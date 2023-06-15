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Лионель Месси забил самый быстрый гол в своей карьере

  • 15.06.2023, 19:27
  • 4,276
Лионель Месси забил самый быстрый гол в своей карьере
Лионель Месси

Видео.

В товарищеском поединке сборной Аргентины против Австралии Лионель Месси отметился голом уже на второй минуте.

Одному из лучших футболистов мира понадобилось всего одна минута и 19 секунд, чтобы установить личное уникальное достижение, забив самый быстрый гол в карьере.

Отметим, что Аргентина победила Австралию со счетом — 2:0.

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